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Milan, Goretzka e il suo futuro: “Non ho ancora deciso, ci penserò dopo i Mondiali”

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Leon Goretzka, obiettivo del Milan per il proprio centrocampo, ha voluto svelare alcune novità su quello che sarà il suo futuro...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il futuro di Leon Goretzka è ancora tutto da scrivere. Il calciatore, infatti, a fine stagione si libererà a parametro zero dal Bayern Monaco. Non è un mistero che il Milan stia provando ad accelerare i tempi per portarlo in rossonero. A parlare del suo futuro, però, è stato il calciatore stesso a Sky Deutschland.

Milan, Goretzka parla del suo futuro: ecco cosa ha svelato

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Dopo la vittoria contro lo Stoccarda in Coppa di Germania, il centrocampista tedesco ha voluto spendere alcune parole su quello che sarà il suo futuro. Il calciatore, classe '95, ha dichiarato che non ha ancora deciso nulla e, che la scelta arriverà quando sentirà che sarà il momento giusto:

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 “Non l'ho ancora deciso e non direi che la scelta avverrà fra la fine della stagione e l'inizio dei Mondiali. Deciderò semplicemente quando sentirò che è il momento di farlo".

La situazione con il Milan di Allegri

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Con queste affermazioni, il centrocampista tedesco ha rimandato ogni possibile scelta dopo i Mondiali, che avranno fine l'11 luglio: il suo obiettivo, infatti, è fare prima bene con la Germania, per poi prendere una scelta definitiva. Ma la situazione con il Milan qual è?

Goretzka piace moltissimo a Massimiliano Allegri, che ha rivisto in lui il profilo perfetto per rafforzare la propri mediana. Nelle prossime settimane, infatti, i rossoneri riprenderanno in mano la 'trattativa' quando saranno maggiori certezze a livello dirigenziale, soprattutto in caso di qualificazione in Champions League, dove il budget da gestire sarà di più.

Dopo aver 'sciolto' questi due nodi importanti, il Milan ha in programma di effettuare dei nuovi colloqui e incontri con l'entourage del giocatore, proprio per capire le richieste e le possibilità di trovare un accordo per il trasferimento a Milano.

In caso di Champions League, il Milan ha già pronta l'offerta: triennale fino al giugno 2029 con ingaggio da 5-5,5 milioni di euro netti a stagione. Rimangono, però, ancora da stabilire le commissioni e i bonus alla firma, unica spesa aggiuntiva vista la scadenza del contratto del giocatore.

Non manca la concorrenza...

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Il Milan sta cercando di accorciare i tempi, ma la concorrenza è aumentata a dismisura. Oltre ai rossoneri, sul giocatore risultano esserci anche Inter, Juventus e Napoli, ma di pericoli ce ne sono anche all'estero, sparsi tra Premier League e Liga.

Tra le big inglesi, infatti, risulta esserci l'Arsenal mentre, dalla Spagna, si registra l'interesse dell'Atletico Madrid.

 

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