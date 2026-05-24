Nonostante il forte corteggiamento di top club europei (Tottenham, Atlético Madrid, Barcellona) e italiani (Inter, Napoli, Juventus), il tedesco ha messo il Milan in cima alle proprie preferenze. Un'importante conferma è arrivata nelle ultime ore dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira: tramite un post sul proprio profilo ufficiale del social network X, il giornalista ha rivelato che il Milan ha già fissato un incontro ufficiale con gli agenti del calciatore per la prossima settimana
Le cifre del contratto e la condizione Champions—
Per mettere nero su bianco l'accordo manca un ultimo, fondamentale tassello sportivo. L'approdo del centrocampista a Milano è vincolato alla qualificazione del club alla prossima Champions League, un verdetto che Mike Maignan e compagni dovranno conquistare sul campo questa sera a San Siro contro il Cagliari.
Se il campo premierà il Diavolo, la dirigenza ha già pronto il piano finanziario:
Come cambia il centrocampo del Milan con Goretzka—
Nelle idee tattiche di Massimiliano Allegri e del DS Tare, l'innesto di Goretzka serve a compiere un definitivo salto di qualità internazionale, andando a occupare la casella di mezzala destra al posto di Youssouf Fofana. Rispetto al francese, ha più gol nei piedi (2 l'ex Monaco, 5 il tedesco in questa stagione), maggiore esperienza ad alto livello - specialmente in Champions - e un curriculum da leader.
Goretzka garantisce una straordinaria forza fisica e una spiccata dote negli inserimenti offensivi. Insieme a colonne del calibro di Luka Modrić e Adrien Rabiot, andrebbe a comporre un reparto di centrocampo stellare, strutturato per dare l'assalto immediato allo Scudetto della Seconda Stella nella stagione 2026-2027.
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