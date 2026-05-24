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Milan a un passo da Goretzka: c’è l’accordo sui milioni e Schira svela un particolare importante

Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, obiettivo di calciomercato del Milan per l'estate 2026
Calciomercato, il Milan accelera per Leon Goretzka. Accordo a un passo con l'agenzia Roof per un triennale da 5 milioni a stagione: l'indiscrezione sul vertice della prossima settimana fornito dal giornalista Nicolò Schira su 'X'
Daniele Triolo Redattore 

In queste ultime settimane vi abbiamo svelato in esclusiva le mosse strategiche del Milan per il centrocampo del futuro. La trattativa tra il club di Via Aldo Rossi e l'entourage di Leon Goretzka è entrata nella sua fase caldissima. Il mediano tedesco classe 1995 si svincolerà a parametro zero dal Bayern Monaco il prossimo 1° luglio, dopo ben otto stagioni vissute da protagonista in Baviera.

Summit fissato: l'indiscrezione di Schira e il fattore Mondiali

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I negoziati sono in uno stato molto avanzato. Il direttore sportivo rossonero Igli Tare sta conducendo i dialoghi direttamente con l'agenzia 'Roof', la potente scuderia che cura gli interessi del calciatore. Goretzka, inserito dal CT Julian Nagelsmann nella lista dei convocati della Germania per i imminenti Mondiali al via l'11 giugno, ha espresso la chiara volontà di definire il proprio futuro prima di volare oltreoceano.

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Nonostante il forte corteggiamento di top club europei (Tottenham, Atlético Madrid, Barcellona) e italiani (Inter, Napoli, Juventus), il tedesco ha messo il Milan in cima alle proprie preferenze. Un'importante conferma è arrivata nelle ultime ore dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira: tramite un post sul proprio profilo ufficiale del social network X, il giornalista ha rivelato che il Milan ha già fissato un incontro ufficiale con gli agenti del calciatore per la prossima settimana

Le cifre del contratto e la condizione Champions

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Per mettere nero su bianco l'accordo manca un ultimo, fondamentale tassello sportivo. L'approdo del centrocampista a Milano è vincolato alla qualificazione del club alla prossima Champions League, un verdetto che Mike Maignan e compagni dovranno conquistare sul campo questa sera a San Siro contro il Cagliari.

Se il campo premierà il Diavolo, la dirigenza ha già pronto il piano finanziario:

  • Durata: contratto triennale (fino al 30 giugno 2029) con opzione per il quarto anno.

  • Ingaggio: uno stipendio da 5 milioni di euro netti a stagione.

  • Premio: un ricco bonus alla firma riservato al calciatore in quanto parametro zero.

    • Come cambia il centrocampo del Milan con Goretzka

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    Nelle idee tattiche di Massimiliano Allegri e del DS Tare, l'innesto di Goretzka serve a compiere un definitivo salto di qualità internazionale, andando a occupare la casella di mezzala destra al posto di Youssouf Fofana. Rispetto al francese, ha più gol nei piedi (2 l'ex Monaco, 5 il tedesco in questa stagione), maggiore esperienza ad alto livello - specialmente in Champions - e un curriculum da leader.

    Goretzka garantisce una straordinaria forza fisica e una spiccata dote negli inserimenti offensivi. Insieme a colonne del calibro di Luka Modrić e Adrien Rabiot, andrebbe a comporre un reparto di centrocampo stellare, strutturato per dare l'assalto immediato allo Scudetto della Seconda Stella nella stagione 2026-2027.

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