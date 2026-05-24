Nonostante il forte corteggiamento di top club europei (Tottenham, Atlético Madrid, Barcellona) e italiani (Inter, Napoli, Juventus), il tedesco ha messo il Milan in cima alle proprie preferenze. Un'importante conferma è arrivata nelle ultime ore dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira: tramite un post sul proprio profilo ufficiale del social network X, il giornalista ha rivelato che il Milan ha già fissato un incontro ufficiale con gli agenti del calciatore per la prossima settimana