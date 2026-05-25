L'analisi PM: i numeri stagionali di Camarda e le prospettive future—
Purtroppo Francesco Camarda ha saltato tante partite nel 2026 per un infortunio grave alla spalla per il quale si è dovuto anche operare. 21 partite giocate in Serie A con 7 gare da titolare per un totale di 693 minuti in campo con la maglia del Lecce. Solo un gol con XG (gol attesi) fermi a quota 1.86. Zero assist e numeri molto bassi in generale (dati Sofascore). Il futuro di Camarda è tutto da scrivere: il Lecce ha un'opzione per riscattarlo, con il Milan che può contro riscattarlo subito dopo. L'opzione più probabile è che i rossoneri puntino a un'altra stagione in prestito in Serie A, sperando in una continuità maggiore di presenze e gol.
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