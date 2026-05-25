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Camarda sul Milan fuori dalla Champions: “Mi spiace veramente tanto. Sono il primo tifoso”

Camarda sul Milan fuori dalla Champions: 'Mi spiace veramente tanto. Sono il primo tifoso'
Camarda dal Lecce al Milan: le parole a DAZN e i numeri della stagione. Ecco le prospettive future dell'attaccante dei rossoneri
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Francesco Camarda è uno dei talenti più brillanti uscito dal settore giovanile del Milan nelle ultime stagioni. Dopo aver dominato le giovanili, ha giocato una sola stagione con il Milan Primavera segnando 10 gol in 33 presenze. L'attaccante classe 2008 ha fatto il grande passo la scorsa estate, quando è stato prestato al Lecce per giocare in Serie A con continuità e cercare di crescere al massimo. La squadra di Di Francesco si è salvata nell'ultima giornata di campionato. Durante la festa del Lecce presente anche il calciatore di proprietà del Milan, che ha parlato così a 'DAZN'.

Camarda sul Milan e sul suo futuro

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"Mi chiamano bambino? No, non lo sono più: ormai sono maggiorenne. Poi l'anno prossimo vediamo. Adesso ho saputo anche della notizia del Milan che non si è qualificato in Champions League e mi spiace veramente tanto perché era un obiettivo loro ma io sono milanista, sono il primo tifoso del Milan: veramente mi spiace tanto".

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Purtroppo Francesco Camarda ha saltato tante partite nel 2026 per un infortunio grave alla spalla per il quale si è dovuto anche operare. 21 partite giocate in Serie A con 7 gare da titolare per un totale di 693 minuti in campo con la maglia del Lecce. Solo un gol con XG (gol attesi) fermi a quota 1.86. Zero assist e numeri molto bassi in generale (dati Sofascore). Il futuro di Camarda è tutto da scrivere: il Lecce ha un'opzione per riscattarlo, con il Milan che può contro riscattarlo subito dopo. L'opzione più probabile è che i rossoneri puntino a un'altra stagione in prestito in Serie A, sperando in una continuità maggiore di presenze e gol.

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