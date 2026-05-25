Francesco Camarda è uno dei talenti più brillanti uscito dal settore giovanile del Milan nelle ultime stagioni. Dopo aver dominato le giovanili, ha giocato una sola stagione con il Milan Primavera segnando 10 gol in 33 presenze. L'attaccante classe 2008 ha fatto il grande passo la scorsa estate, quando è stato prestato al Lecce per giocare in Serie A con continuità e cercare di crescere al massimo. La squadra di Di Francesco si è salvata nell'ultima giornata di campionato. Durante la festa del Lecce presente anche il calciatore di proprietà del Milan, che ha parlato così a 'DAZN'.