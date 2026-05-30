PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, avanza Slot per la panchina. Modric, è addio? Ecco il possibile nuovo DS
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Milan, avanza Slot per la panchina. Modric, è addio? Ecco il possibile nuovo DS
PianetaMilan Top News: novità sulla panchina, spunta Slot! Modric, possibile separazione? Il retroscena su Jashari!
Giornata piena zeppa di notizie per il Milan. Sotto i riflettori, ovviamente, il futuro del club: dalla panchina al possibile nuovo direttore sportivo. Nella giornata di oggi, infatti, si è accesa la pista che porta ad Arne Slot, ex allenatore del Liverpool, ma non è tutto. Spunta anche l'interesse di una big per Ardon Jashari. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi:
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