PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, avanza Slot per la panchina. Modric, è addio? Ecco il possibile nuovo DS

ULTIME MILAN NEWS

Milan, avanza Slot per la panchina. Modric, è addio? Ecco il possibile nuovo DS

PianetaMilan Top News: novità sulla panchina, spunta Slot! Modric, possibile separazione? Il retroscena su Jashari!
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Milan, avanza Slot per la panchina. Modric, è addio? Ecco il possibile nuovo DS- immagine 1

Milan, le notizie principali della serata

Giornata piena zeppa di notizie per il Milan. Sotto i riflettori, ovviamente, il futuro del club: dalla panchina al possibile nuovo direttore sportivo. Nella giornata di oggi, infatti, si è accesa la pista che porta ad Arne Slot, ex allenatore del Liverpool, ma non è tutto. Spunta anche l'interesse di una big per Ardon Jashari. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi:

  • Modric ai saluti?: l'indizio sui social fa preoccupare i tifosi

  • La pista Slottra i candidati per la panchina rossonera spunta anche Arne Slot, ex Liverpool

  • Direttore sportivo:arrivano delle novità legate al possibile nuovo direttore sportivo

  • Jashari: svelato un clamoroso retroscena legato a Jashari-Giuntoli...

    • Scopri di più nelle seguenti schede...

    © RIPRODUZIONE RISERVATA