Giornata piena zeppa di notizie per il Milan. Sotto i riflettori, ovviamente, il futuro del club: dalla panchina al possibile nuovo direttore sportivo. Nella giornata di oggi, infatti, si è accesa la pista che porta ad Arne Slot, ex allenatore del Liverpool, ma non è tutto. Spunta anche l'interesse di una big per Ardon Jashari. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco di cosa parliamo oggi: