Nel 2018-2019 approda al Barcellona, dove diventa direttore dell'area professionale del club: al dirigente, infatti, verrà dato il merito del lancio di Pedri e Gavi. In pieno periodo covid arriva la promozione: diventa ufficialmente direttore sportivo, ma l'esperienza dura solo un anno. Dopodiché, fa ritorno al Getafe, per poi passare al Betis e finire, nel 2023-2024, alla corte dell'Al-Ittihad.
I dubbi—
Indubbiamente, Planes è un profilo di esperienza ma anche dal rendimento molto altalenante durante il passare degli anni. L'avventura al Barcellona ha mostrato sia i pregi che i difetti della sua gestione. Dopo la parentesi in blaugrana, Planes ha deciso di rilanciarsi al Getafe, dove poi ha creato dei progetti rivelatesi vincenti e positivi.
I dubbi, però sono tanti. Il dirigente come potrebbe comportarsi nell'ambiente rossonero? Potrebbe mostrare continuità e creare un progetto vincente? La pressione è tanta, anche e sopratutto vista la situazione con i tifosi rossoneri, ma questo ce lo dirà solo il tempo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA