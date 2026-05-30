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Milan, spunta Ramon Planes per la dirigenza: luci, ombre e successi

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Il Milan pensa a Ramon Planes come nuovo DS. Chi è il dirigente sportivo spagnolo? Ecco l'identikit tra dubbi e successi
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Nelle ultime ore, in ottica Milan è spuntato il nome di Ramon Planes come possibile nuovo Direttore Sportivo. Con una rivoluzione dirigenziale in corso, gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, ma anche il giornalista belga Sacha Tavolieri, hanno parlato di un possibile interessamento del diavolo per il profilo spagnolo. Ma quello che tutti i tifosi rossoneri si stanno chiedendo davvero é: Chi è Ramon Planes? Scopriamolo assieme.

Milan, chi è Ramon Planes? Ecco l'identikit del nuovo possibile DS

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La prima esperienza nel mondo del calcio di Planes che è riuscita ad attirare l'attenzione è arrivata alla corte dell'Espanyol: nel giro di pochi anni, Planes è passato da collaboratore dell'area tecnica a direttore Sportivo. Un'ascesa davvero importante che ha attirato l'attenzione del Tottenham. l'esperienza inglese, però, non è stata molto positiva: un solo anno di convivenza, per poi far ritorno in Spagna.

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Nel 2018-2019 approda al Barcellona, dove diventa direttore dell'area professionale del club: al dirigente, infatti, verrà dato il merito del lancio di Pedri e Gavi. In pieno periodo covid arriva la promozione: diventa ufficialmente direttore sportivo, ma l'esperienza dura solo un anno. Dopodiché, fa ritorno al Getafe, per poi passare al Betis e finire, nel 2023-2024, alla corte dell'Al-Ittihad.

I dubbi

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Indubbiamente, Planes è un profilo di esperienza ma anche dal rendimento molto altalenante durante il passare degli anni. L'avventura al Barcellona ha mostrato sia i pregi che i difetti della sua gestione. Dopo la parentesi in blaugrana, Planes ha deciso di rilanciarsi al Getafe, dove poi ha creato dei progetti rivelatesi vincenti e positivi.

I dubbi, però sono tanti. Il dirigente come potrebbe comportarsi nell'ambiente rossonero? Potrebbe mostrare continuità e creare un progetto vincente? La pressione è tanta, anche e sopratutto vista la situazione con i tifosi rossoneri, ma questo ce lo dirà solo il tempo.

 

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