Il Milan pensa a Ramon Planes come nuovo DS. Chi è il dirigente sportivo spagnolo? Ecco l'identikit tra dubbi e successi

Nelle ultime ore, in ottica Milan è spuntato il nome di Ramon Planes come possibile nuovo Direttore Sportivo. Con una rivoluzione dirigenziale in corso, gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, ma anche il giornalista belga Sacha Tavolieri, hanno parlato di un possibile interessamento del diavolo per il profilo spagnolo. Ma quello che tutti i tifosi rossoneri si stanno chiedendo davvero é: Chi è Ramon Planes? Scopriamolo assieme.