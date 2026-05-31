Acquistato dal Parma nel 2006 per 3 milioni di euro, Bonera ha vestito la maglia del Milan per nove anni (2006-2015), collezionando 201 presenze complessive e vincendo cinque trofei: la Champions League del 2007, il Mondiale per Club del 2008, la Supercoppa Uefa, la Supercoppa Italiana e il 18° scudetto. Nel 2012 ha anche indossato la fascia di capitano contro la Lazio. Dopo il ritiro, l'ex centrale italiano è entrato nello staff tecnico prima di Marco Giampaolo e poi di Stefano Pioli. Nel novembre 2020 ha guidato temporaneamente la prima squadra a causa della positività al COVID-19 di Pioli e del suo vice Murelli. Nelle tre partite da Head Coach ha ottenuto due vittorie contro Napoli (3-1) e Fiorentina (2-0) e un pareggio in Europa League contro il Lille (1-1).