L'esperienza al Milan Futuro—
Nella stagione 2024-2025, Bonera diventa allenatore del Milan Futuro, che guida per 32 partite con una media di 0,97 punti a gara. Dopo il debutto vincente in Coppa Italia Serie C contro il Lecco (0-3) e la prima vittoria in campionato contro la SPAL, il tecnico classe 1981 è andato incontro a una serie di risultati negativi. Il percorso è culminato con la retrocessione della seconda squadra rossonera in Serie D e il conseguente esonero dell'allenatore. Il bilancio complessivo è di 22 punti ottenuti in 28 giornate.
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