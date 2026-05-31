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Milan, dalla Champions del 2007 alla carriera da allenatore: i 45 anni di Daniele Bonera

Daniele Bonera, ex Milan
In occasione del 45° compleanno di Daniele Bonera, ripercorriamo le principali tappe che hanno segnato il suo percorso al Milan
Redazione PM

Giornata speciale per Daniele Bonera, che compie 45 anni. Non si sono fatti attendere gli auguri del Milan, che ha festeggiato il compleanno del proprio ex difensore tramite un post pubblicato sui profili social ufficiali del club.

Il legame tra Bonera e il Milan

Acquistato dal Parma nel 2006 per 3 milioni di euro, Bonera ha vestito la maglia del Milan per nove anni (2006-2015), collezionando 201 presenze complessive e vincendo cinque trofei: la Champions League del 2007, il Mondiale per Club del 2008, la Supercoppa Uefa, la Supercoppa Italiana e il 18° scudetto. Nel 2012 ha anche indossato la fascia di capitano contro la Lazio. Dopo il ritiro, l'ex centrale italiano è entrato nello staff tecnico prima di Marco Giampaolo e poi di Stefano Pioli. Nel novembre 2020 ha guidato temporaneamente la prima squadra a causa della positività al COVID-19 di Pioli e del suo vice Murelli. Nelle tre partite da Head Coach ha ottenuto due vittorie contro Napoli (3-1) e Fiorentina (2-0) e un pareggio in Europa League contro il Lille (1-1).

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L'esperienza al Milan Futuro

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Nella stagione 2024-2025, Bonera diventa allenatore del Milan Futuro, che guida per 32 partite con una media di 0,97 punti a gara. Dopo il debutto vincente in Coppa Italia Serie C contro il Lecco (0-3) e la prima vittoria in campionato contro la SPAL, il tecnico classe 1981 è andato incontro a una serie di risultati negativi. Il percorso è culminato con la retrocessione della seconda squadra rossonera in Serie D e il conseguente esonero dell'allenatore. Il bilancio complessivo è di 22 punti ottenuti in 28 giornate.

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