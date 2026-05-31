Chi è Ema Modric, la figlia di Luka

Ema Modric, figlia di Luka, gioca con il Milan Femminile Under 13. Lo scorso 7 aprile ha vinto da protagonista la Garino Cup, torneo di categoria. Lo stesso giorno, il centrocampista croato era a Napoli per il match del 'Maradona', ma ha comunque seguito un tratto della finale insieme alla moglie Vanja e agli altri figli, Ivano e Sofia, collegato tramite FaceTime. In questo momento così delicato, Ema potrebbe giocare un ruolo determinante per il futuro di suo padre.