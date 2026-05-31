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Pellegatti controcorrente: “Modric vorrebbe restare al Milan per due motivi. Ecco quali”

Luka Modric, centrocampista Milan
Carlo Pellegatti si esprime sul futuro di Luka Modric: ci sono due motivi che potrebbero spingere il fuoriclasse croato a restare al Milan
Redazione PM

La mancata qualificazione in Champions League e l'esonero di Massimiliano Allegri hanno complicato le trattative per il rinnovo di Luka Modric. Il centrocampista classe 1985 andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, ma nel suo contratto è presente un'opzione per prolungare fino al 2027. Il club lo terrebbe volentieri per un'altra stagione, ma la decisione spetta al fuoriclasse di Zara, chiamato a scegliere tra Milan, Real Madrid, Dinamo Zagabria e ritiro.

Milan, Pellegatti: "Modric vorrebbe restare al Milan"

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Mentre la stampa vede Modric ormai lontano dal Milan, Carlo Pellegatti va controcorrente. Secondo il giornalista, il centrocampista croato potrebbe rimanere a Milano per motivi familiari. Di seguito, un estratto delle sue parole.

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"Mi dicono che Modric vorrebbe restare a Milano. La sua famiglia si trova benissimo qui e ha anche una bambina che gioca nel Milan Femminile".

Chi è Ema Modric, la figlia di Luka

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Ema Modric, figlia di Luka, gioca con il Milan Femminile Under 13. Lo scorso 7 aprile ha vinto da protagonista la Garino Cup, torneo di categoria. Lo stesso giorno, il centrocampista croato era a Napoli per il match del 'Maradona', ma ha comunque seguito un tratto della finale insieme alla moglie Vanja e agli altri figli, Ivano e Sofia, collegato tramite FaceTime. In questo momento così delicato, Ema potrebbe giocare un ruolo determinante per il futuro di suo padre.

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