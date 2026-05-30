L'approdo di Luka Modrić al Milan nell'estate del 2025, arrivato a parametro zero dopo ben 13 stagioni leggendarie al Real Madrid, aveva rappresentato il coronamento di un sogno d'infanzia per il centrocampista, da sempre dichiaratosi sostenitore dei colori rossoneri. L'operazione, tuttavia, poggiava su solide ambizioni sportive: lottare per il vertice della Serie A e guidare il Milan verso il ritorno stabile nella Champions League. Il verdetto del campo, con il crollo finale contro il Cagliari, ha sancito il fallimento di entrambi i traguardi.

L'accordo siglato un anno fa prevedeva una clausola specifica: un'opzione di rinnovo unilaterale a favore del calciatore per estendere il contratto fino al 30 giugno 2027, mantenendo l'ingaggio da 3,5 milioni di euro netti stagionali più bonus. Se la permanenza di Massimiliano Allegri e il pass europeo avrebbero reso praticamente sicuro l'esercizio dell'opzione, il ribaltone societario voluto da RedBird ha stravolto totalmente lo scenario, rendendo il futuro del numero 14 rossonero una vera e propria incognita.