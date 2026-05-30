Le sirene del Real Madrid: il piano per il post-ritiro—
Secondo le autorevoli indiscrezioni di mercato che rimbalzano tra Italia e Spagna, Modrić si starebbe convincendo a formalizzare il proprio addio al calcio giocato subito dopo la fine dei prossimi Mondiali. La decisione non coinciderà però con un allontanamento dal mondo del calcio, bensì con un clamoroso ritorno a Valdebebas.
Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez avrebbe già prospettato al croato un ruolo di primo piano all'interno dell'organigramma dirigenziale o, in alternativa, l'inserimento immediato nello staff tecnico di José Mourinho, promesso sposo per la panchina delle Merengues. Fu proprio lo "Special One", nel 2012, a strappare Modrić al Tottenham per portarlo a Madrid, e il legame tra i due potrebbe ora rigenerarsi sotto una nuova veste professionale.
Il messaggio social: ringraziamento o addio definitivo?—
Descritto dalle persone a lui vicine come profondamente deluso e amareggiato per il finale di stagione a San Siro, il capitano della Croazia ha voluto riallacciare i contatti con la tifoseria milanista affidando un lungo sfogo alle proprie piattaforme social ufficiali.
"Una stagione con momenti belli e momenti difficili, ma alla fine dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere che non è finita come avremmo voluto! Ci tengo a ringraziare di cuore tutti i tifosi del Milan per l’affetto, il rispetto e il grande supporto che mi hanno dimostrato durante tutto l’anno! Forza Milan".
Le parole del Pallone d'Oro 2018 sono state lette da molti analisti come un elegante messaggio di commiato. La mancanza di accenni espliciti alla stagione successiva o alla volontà di rivalsa in maglia rossonera lascia presumere che il centrocampista consideri conclusa la sua parentesi italiana.
Il Mondiale e la gestione del fondo RedBird—
La palla passa ora alle decisioni strategiche di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimović. Con il probabile avvento del nuovo progetto tecnico improntato alla filosofia di Ralf Rangnick, l'ingaggio di un quarantenne — seppur della caratura di Modrić — potrebbe non rientrare più nei parametri predittivi del fondo americano. La kermesse mondiale rischia di essere l'ultimo grande palcoscenico per il regista croato.
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