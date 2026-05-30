PIANETAMILAN rubriche milan sui social Modrić: “La stagione non è finita come avremmo voluto. Grazie, tifosi”. Messaggio di addio al Milan?

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Modrić: “La stagione non è finita come avremmo voluto. Grazie, tifosi”. Messaggio di addio al Milan?

Luka Modric, centrocampista AC Milan, qui al termine di Milan-Cagliari 1-2 di Serie A
Luka Modrić saluta i tifosi del Milan sui social dopo il fallimento della mancata qualificazione in Champions League. Il croato valuta il ritiro dal calcio giocato e il ritorno al Real Madrid nello staff di José Mourinho. Ecco il post su...
Daniele Triolo Redattore 

L'approdo di Luka Modrić al Milan nell'estate del 2025, arrivato a parametro zero dopo ben 13 stagioni leggendarie al Real Madrid, aveva rappresentato il coronamento di un sogno d'infanzia per il centrocampista, da sempre dichiaratosi sostenitore dei colori rossoneri. L'operazione, tuttavia, poggiava su solide ambizioni sportive: lottare per il vertice della Serie A e guidare il Milan verso il ritorno stabile nella Champions League. Il verdetto del campo, con il crollo finale contro il Cagliari, ha sancito il fallimento di entrambi i traguardi.

L'accordo siglato un anno fa prevedeva una clausola specifica: un'opzione di rinnovo unilaterale a favore del calciatore per estendere il contratto fino al 30 giugno 2027, mantenendo l'ingaggio da 3,5 milioni di euro netti stagionali più bonus. Se la permanenza di Massimiliano Allegri e il pass europeo avrebbero reso praticamente sicuro l'esercizio dell'opzione, il ribaltone societario voluto da RedBird ha stravolto totalmente lo scenario, rendendo il futuro del numero 14 rossonero una vera e propria incognita.

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Secondo le autorevoli indiscrezioni di mercato che rimbalzano tra Italia e Spagna, Modrić si starebbe convincendo a formalizzare il proprio addio al calcio giocato subito dopo la fine dei prossimi Mondiali. La decisione non coinciderà però con un allontanamento dal mondo del calcio, bensì con un clamoroso ritorno a Valdebebas.

Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez avrebbe già prospettato al croato un ruolo di primo piano all'interno dell'organigramma dirigenziale o, in alternativa, l'inserimento immediato nello staff tecnico di José Mourinho, promesso sposo per la panchina delle Merengues. Fu proprio lo "Special One", nel 2012, a strappare Modrić al Tottenham per portarlo a Madrid, e il legame tra i due potrebbe ora rigenerarsi sotto una nuova veste professionale.

Il messaggio social: ringraziamento o addio definitivo?

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Descritto dalle persone a lui vicine come profondamente deluso e amareggiato per il finale di stagione a San Siro, il capitano della Croazia ha voluto riallacciare i contatti con la tifoseria milanista affidando un lungo sfogo alle proprie piattaforme social ufficiali.

"Una stagione con momenti belli e momenti difficili, ma alla fine dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere che non è finita come avremmo voluto! Ci tengo a ringraziare di cuore tutti i tifosi del Milan per l’affetto, il rispetto e il grande supporto che mi hanno dimostrato durante tutto l’anno! Forza Milan".

Le parole del Pallone d'Oro 2018 sono state lette da molti analisti come un elegante messaggio di commiato. La mancanza di accenni espliciti alla stagione successiva o alla volontà di rivalsa in maglia rossonera lascia presumere che il centrocampista consideri conclusa la sua parentesi italiana.

Il Mondiale e la gestione del fondo RedBird

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La palla passa ora alle decisioni strategiche di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimović. Con il probabile avvento del nuovo progetto tecnico improntato alla filosofia di Ralf Rangnick, l'ingaggio di un quarantenne — seppur della caratura di Modrić — potrebbe non rientrare più nei parametri predittivi del fondo americano. La kermesse mondiale rischia di essere l'ultimo grande palcoscenico per il regista croato.

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