L'analisi del messaggio del capitano rossonero

Il portiere del Milan ha sottolineato come l'obiettivo non è stato raggiunto, anzi gli obiettivi, quindi probabilmente il francese puntava a vincere lo Scudetto e non solo a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Ha ringraziato però tutti i tifosi, ma poi ha lasciato un messaggio criptico. Quel 'prima o poi il Milan risorgerà' non lascia i tifosi del Milan tranquilli, visto che fa riferimento a un futuro del Milan molto generico, senza includersi in prima persona. Ovviamente sono solo analisi personali, ma non è da escludere che, nonostante il fresco rinnovo, Maignan possa lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato, specialmente dopo gli addii di Allegri e Tare, due grandi ragioni per cui il francese ha firmato con i rossoneri. Sarebbe una perdita non da poco per il Milan a livello tattico: 10.53 di gol salvati in Serie A per il francese (dati Sofascore). A livello economico sarebbe una sicura plusvalenza e il Milan potrebbe chiedere tanti soldi, visto che si fa forte del rinnovo.