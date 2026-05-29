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Maignan messaggio criptico: “Prima o poi, il Milan risorgerà”. Il futuro può essere in dubbio

Maignan messaggio criptico: 'Prima o poi, il Milan risorgerà'. Il futuro può essere in dubbio
Maignan rompe il silenzio sui social dopo il fallimento Champions. Le parole del capitano fanno tremare il Milan in vista del calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Una stagione difficile per tutti quella appena terminata: il Milan ha perso l'accesso alla Champions League conquistando 10 punti nelle ultime 10 partite della Serie A e buttando tutto il vantaggio. È arrivato il messaggio del capitano rossonero Mike Maignan: il portiere che ha rinnovato con il Milan in stagione, non lascia sereni i tifosi del Diavolo con le sue parole. Ecco il post sul suo profilo di Instagram.

Milan, il messaggio social di Maignan

"Un altro anno in cui, purtroppo, i nostri obiettivi non sono stati raggiunti. Grazie ai tifosi del Milan per il vostro supporto durante tutto l'anno. Gioia e tristezza fanno parte della vita per gli atleti e per i tifosi del club. Prima o poi, il Milan risorgerà".

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L'analisi del messaggio del capitano rossonero

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Il portiere del Milan ha sottolineato come l'obiettivo non è stato raggiunto, anzi gli obiettivi, quindi probabilmente il francese puntava a vincere lo Scudetto e non solo a qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Ha ringraziato però tutti i tifosi, ma poi ha lasciato un messaggio criptico. Quel 'prima o poi il Milan risorgerà' non lascia i tifosi del Milan tranquilli, visto che fa riferimento a un futuro del Milan molto generico, senza includersi in prima persona. Ovviamente sono solo analisi personali, ma non è da escludere che, nonostante il fresco rinnovo, Maignan possa lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato, specialmente dopo gli addii di Allegri e Tare, due grandi ragioni per cui il francese ha firmato con i rossoneri. Sarebbe una perdita non da poco per il Milan a livello tattico: 10.53 di gol salvati in Serie A per il francese (dati Sofascore). A livello economico sarebbe una sicura plusvalenza e il Milan potrebbe chiedere tanti soldi, visto che si fa forte del rinnovo.

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