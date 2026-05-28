Milan, il messaggio di Pavlovic

Pavlovic è stato tra i primi giocatori a rompere il silenzio dopo la mancata qualificazione in Champions League. Il serbo lo ha fatto tramite un post pubblicato sul proprio account X, in cui è presente un'immagine che raffigura la squadra stretta nel consueto "cerchio" pre-partita. La foto è accompagnata da una descrizione criptica: un cuore rosso, un cuore nero e tre puntini di sospensione. Proprio la punteggiatura ha fatto scattare l'allarme tra i tifosi del Milan, che temono di perdere uno dei propri calciatori più forti nella prossima finestra di calciomercato.