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Milan, Pavlovic criptico sui social: messaggio d’addio? La ricostruzione

Strahinja Pavlovic, difensore Milan
Il post di Strahinja Pavlovic preoccupa i tifosi rossoneri: messaggio d'addio al Milan o semplice delusione? La ricostruzione
Redazione PM

Uno dei migliori, se non il migliore, del Milan 2025/2026 è stato senza dubbio Strahinja Pavlovic. Arrivato nel 2024 dal Salisburg per 18,5 milioni di euro, il centrale serbo aveva deluso le aspettative nel suo primo anno in rossonero, ma con il passaggio alla difesa a tre le cose sono cambiate.

I numeri di Pavlovic

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Il modulo di Allegri ne ha esaltato la propulsione offensiva, come testimoniano i 5 gol in 34 partite di Serie A. Si tratta del quarto miglior realizzatore stagionale della squadra a pari merito con Adrien Rabiot: soltanto Leao (9), Pulisic (8) e Nkunku (6) hanno fatto meglio di lui in campionato. Un rendimento che ha inevitabilmente attirato le attenzioni dei top club europei, pronti a scatenare un'asta internazionale per assicurarsi le prestazioni di Strahinja Pavlovic.

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Milan, il messaggio di Pavlovic

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Pavlovic è stato tra i primi giocatori a rompere il silenzio dopo la mancata qualificazione in Champions League. Il serbo lo ha fatto tramite un post pubblicato sul proprio account X, in cui è presente un'immagine che raffigura la squadra stretta nel consueto "cerchio" pre-partita. La foto è accompagnata da una descrizione criptica: un cuore rosso, un cuore nero e tre puntini di sospensione. Proprio la punteggiatura ha fatto scattare l'allarme tra i tifosi del Milan, che temono di perdere uno dei propri calciatori più forti nella prossima finestra di calciomercato.

Non è chiaro se si tratti di un semplice segnale di compattezza o di un messaggio d'addio, ma nei commenti i tifosi hanno già iniziato a formulare le prime ipotesi. Solo il tempo potrà restituirci la verità. Noi di Pianeta Milan, come sempre, vi terremo aggiornati minuto per minuto su tutti i temi riguardanti il mondo rossonero, anche durante l'estate.

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