PIANETAMILAN rubriche milan sui social Milan-Cagliari 1-2, il Diavolo è fuori dalla Champions: “Cacciate tutti”. Tifosi infuriati sui social

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Milan-Cagliari 1-2, il Diavolo è fuori dalla Champions: “Cacciate tutti”. Tifosi infuriati sui social

Milan-Cagliari 1-2, il Diavolo è fuori dalla Champions: 'Cacciate tutti'. Tifosi infuriati sui social
Il Milan crolla in casa contro il Cagliari e butta via un'altra stagione: appuntamento con la Champions rimandato. Le reazioni dei tifosi rossoneri sui social
Redazione PM

Lo scenario più temuto si è verificato a San Siro. Il Cagliari ha sconfitto il Milan per 2-1, grazie alle reti di Borrelli e Rodriguez, che hanno risposto al vantaggio iniziale di Saelemaekers. Un incubo per il Diavolo, che non si qualifica in Champions League per la seconda edizione consecutiva. I rossoneri chiudono al sesto posto e i tifosi stanno manifestando il proprio malcontento sui social.

Un risultato che influenzerà pesantemente le scelte di Gerry Cardinale, che già dalle prossime ore potrebbe apportare diversi cambiamenti all'organigramma tecnico e dirigenziale. Già da poco prima di dieci minuti dalla fine della partita, i tifosi presenti a San Siro hanno iniziato a protestare contro la squadra, dirigenza e proprietà del Milan (leggi qui).  Non ci sono scuse per l'obiettivo mancata con una squadra che non ha mostrato voglia e carattere per vincere oltre le defezioni in difesa. Alcuni tifosi se la sono presa con i giocatori, altri con Massimiliano Allegri e qualcuno con la società. Di seguito, alcune reazioni autentiche pubblicate dai milanisti sui social e raccolte dalla redazione di Pianeta Milan.

Milan-Cagliari 1-2, le reazioni dei tifosi rossoneri sui social

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