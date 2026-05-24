Lo scenario più temuto si è verificato a San Siro. Il Cagliari ha sconfitto il Milan per 2-1, grazie alle reti di Borrelli e Rodriguez , che hanno risposto al vantaggio iniziale di Saelemaekers . Un incubo per il Diavolo, che non si qualifica in Champions League per la seconda edizione consecutiva. I rossoneri chiudono al sesto posto e i tifosi stanno manifestando il proprio malcontento sui social.

Un risultato che influenzerà pesantemente le scelte di Gerry Cardinale, che già dalle prossime ore potrebbe apportare diversi cambiamenti all'organigramma tecnico e dirigenziale. Già da poco prima di dieci minuti dalla fine della partita, i tifosi presenti a San Siro hanno iniziato a protestare contro la squadra, dirigenza e proprietà del Milan (leggi qui). Non ci sono scuse per l'obiettivo mancata con una squadra che non ha mostrato voglia e carattere per vincere oltre le defezioni in difesa. Alcuni tifosi se la sono presa con i giocatori, altri con Massimiliano Allegri e qualcuno con la società. Di seguito, alcune reazioni autentiche pubblicate dai milanisti sui social e raccolte dalla redazione di Pianeta Milan.