Una Champions League fuggita clamorosamente di mano e un futuro tutto da scrivere. Il Milan, dopo il match contro il Cagliari, sta vivendo una vera e propria rivoluzione: un vero e proprio tsunami che ha portato agli esoneri di Massimiliano Allegri, Geoffrey Moncada, Igli Tare e Giorgio Furlani. Ma non è tutto, anche Rafael Leao potrebbe salutare.