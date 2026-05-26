"È stato un periodo in cui ha messo alla prova il mio stato fisico e psicologico al massimo e solo chi lo ha vissuto con me da vicino sa quanto sia stato difficile per me, per questo voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto il possibile e l'impossibile affinché questa stagione avesse una piega totalmente diversa da quello che avevamo... Che il Milan la prossima stagione possa tornare a vivere momenti di gioie e trionfi"
Parole che sanno di addio? La riflessione—
Davanti a questo tipo di dichiarazione, sorge una domanda più che spontanea: sono delle parole che sanno di addio? Il sospetto è più che consono. Con il Milan fuori dalla Champions League e senza dirigenza, è molto probabile che sia il portoghese la pedina da sacrificare in estate.
Il rapporto, sempre più deteriorato con i tifosi e la mancata continuità nelle prestazioni, hanno fatto perdere al portoghese Leao status di 'intoccabile'. Nelle ultime ore, infatti, è emerso che il club rossonero è disposto a sacrificare il calciatore davanti ad un'offerta di circa 50 milioni di dollari, ma il Mondiale, ormai alle porte, potrebbe far crescere il suo valore. Vedremo, nelle prossime settimane, se ci saranno degli sviluppi interessanti.
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