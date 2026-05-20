PIANETAMILAN rubriche milan sui social Ex Milan, Tonali torna a Brescia per seguire i playoff di Serie C: le immagini fanno il giro dei social

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Ex Milan, Tonali torna a Brescia per seguire i playoff di Serie C: le immagini fanno il giro dei social

Sandro Tonali, ex Milan
Un tifoso d'eccezione per l'Union Brescia: Sandro Tonali è apparso in tribuna al Rigamonti per sostenere la squadra nei playoff di Serie C
Redazione PM

Sandro Tonali è tornato a Brescia. Sfruttando la fine della stagione con il suo Newcastle (manca ormai soltanto una partita per chiudere la stagione in Premier League), il centrocampista è riapparso sugli spalti del 'Rigamonti'. L'occasione è stata la sfida tra Union Brescia, club sorto dopo il fallimento della vecchia società, e il Casarano, match valido per i quarti di finale dei playoff di Serie C. Gli scatti del giocatore in tribuna sono diventate immediatamente virali sui social.

Dai primi passi in Serie A all'esperienza al Milan

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Tonali ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del vecchio Brescia, esordendo con la prima squadra a soli 17 anni. Etichettato da molti come l'erede di Andrea Pirlo, nel 2019 fu tra i trascinatori della promozione in Serie A. Con il club lombardo ha collezionato in tutto 89 presenze, 6 gol e 16 assist in 7579 minuti totali in campo. Nel 2020 il passaggio al Milan in prestito, prima del riscatto definitivo dodici mesi più tardi per 14 milioni di euro.

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Il legame con i rossoneri e i numeri inglesi

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A San Siro il classe 2000 ci ha messo pochissimo a entrare nel cuore dei tifosi, complice una forte e dichiarata fede rossonera abbinata alla grinta mostrata in campo. In tre stagioni con il Milan ha messo insieme 130 partite, 7 gol e 13 assist, vincendo lo Scudetto del 2022. Poi, nell'estate del 2023, la separazione con il trasferimento a titolo definitivo al Newcastle a fronte di un'offerta da 60 milioni di euro. Una cessione record, a cui il Diavolo ha deciso di non rinunciare per generare un'ingente plusvalenza.

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