Sandro Tonali è tornato a Brescia. Sfruttando la fine della stagione con il suo Newcastle (manca ormai soltanto una partita per chiudere la stagione in Premier League), il centrocampista è riapparso sugli spalti del 'Rigamonti'. L'occasione è stata la sfida tra Union Brescia, club sorto dopo il fallimento della vecchia società, e il Casarano, match valido per i quarti di finale dei playoff di Serie C. Gli scatti del giocatore in tribuna sono diventate immediatamente virali sui social.