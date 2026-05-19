Milan, Ravezzani chiaro dopo Genoa: “Allegri fa l’unica partita possibile”

Il Milan ha vinto contro il Genoa per 2-1 : una vittoria che fa discutere tifosi e addetti ai lavori, visto che la squadra ha ritrovato i tre punti, ma non ha brillato a livello di gioco visto sul campo. Sull'argomento è intervenuto in modo diretto il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani che ha postato sul social X un'analisi della gara. Secondo il giornalista, il calcio visto contro il Grifone non deve sorprendere nessuno, viste anche le altre prestazioni stagionali del Diavolo: "Allegri fa disputare al Milan l'unica partita possibile: prudente, attenta, con l'obiettivo di sfruttare le poche opportunità". Linea bassa e difesa, scelta conservativa per trovare l'obiettivo Champions League .

Genoa-Milan, il parere di Ravezzani

Nel suo commento su X, Ravezzani ha anche parlato della rosa del Milan sottolineando di come l'attacco sia anemico. Una carenza strutturale per Massimiliano Allegri che non cambierà probabilmente l'approccio anche in Milan-Cagliari, decisiva per la Champions League: "Dovrà replicare col Cagliari, perché senza un centravanti decente è difficile far gol", sottolinea il giornalista. "Athekame oggi meglio di Saele", questo il commento finale di Ravezzani che apprezza la partita del terzino svizzero. Nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri, la solidità difensiva e la gestione dei ritmi di gioco rimangono gli unici appigli a cui aggrapparsi quando la squadra fa fatica a trovare punti e gol. Ricordiamo che, prima di Genoa-Milan, i rossoneri arrivavano da 7 punti conquistati in 8 partite. Sono mesi che il Diavolo punta sulla solidità difensiva prima di cercare la rete, normale non aspettarsi un cambiamento ora che la stagione è finita.