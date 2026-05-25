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Calciomercato Milan, Romano: “Leao in uscita”. Cardinale pronto a rivoluzionare anche la squadra

Rafael Leao, attaccante Milan
Dopo l'esonero in massa della dirigenza, Gerry Cardinale si prepara a rivoluzionare anche la squadra: le ultime da Fabrizio Romano e Matteo Moretto sul futuro di Rafael Leao
Redazione PM

La mancata qualificazione in Champions League è costata il licenziamento a Furlani, Tare, Moncada e Allegri. Una decisione drastica di Cardinale, che ora affiderà le chiavi del progetto tecnico a Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli, chiamati a scegliere il nuovo direttore sportivo e il nuovo amministratore delegato. Una scelta che influenzerà sensibilmente la prossima stagione del Milan, che si prepara ad affrontare l'ennesimo "anno zero".

Calciomercato Milan, Leao verso l'addio

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Oltre alla dirigenza, però, il fallimento dell'obiettivo Champions potrebbe costare caro anche ad alcuni calciatori. Uno dei profili più indicati per lasciare il Milan in estate resta quello di Rafael Leao. La sensazione è che, dopo otto stagioni con la maglia rossonera, il ciclo dell'attaccante portoghese sia giunto al termine. Il club è disposto a sacrificare il proprio numero 10 a fronte di un'offerta da almeno 50 milioni di euro, ma il Mondiale potrebbe aumentare o diminuire questa cifra a seconda delle prestazioni.

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In merito al futuro di Rafael Leao si sono espressi anche Fabrizio Romano e Matteo Moretto. Secondo i due esperti di calciomercato, l'attaccante classe 1999 potrebbe lasciare il Milan in estate, anche se alcune condizioni potrebbero cambiare nuovamente tutto. Di seguito, un estratto delle loro dichiarazioni rilasciate nell'ultimo video pubblicato su Youtube.

Fabrizio Romano: "A me continua a risultare che Rafa Leao sarà un altro dei protagonisti in uscita nell’estate del Milan. Oggi l'attenzione è tutta su dirigenti e allenatori. A livello di calciatori, però, l'entourage di Leao è già al lavoro. Anche alcune figure nuove, che si sono avvicinate all'attaccante in questi mesi, si stanno muovendo per cercare una via d’uscita. Questo scenario potrebbe cambiare solo in un caso. Tutto si fermerebbe se arrivassero un nuovo direttore sportivo o un nuovo allenatore decisi a imporsi, dicendo: 'No, si riparte da Leao più altri dieci'. Questa opzione è sempre possibile, ma ad oggi la direzione intrapresa è quella dell'addio".

Matteo Moretto: "Io credo che le figure del nuovo allenatore e del nuovo direttore sportivo saranno decisive per capire il futuro di Leao. Nel corso degli ultimi mesi e delle ultime settimane, il giocatore ha ricevuto diversi approcci da parte di alcuni club. Il mercato continua a girare intorno a lui, nonostante una stagione vissuta al di sotto delle aspettative generali. Vedremo quale strada deciderà di prendere il Milan una volta insediata la nuova direzione sportiva".

 

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