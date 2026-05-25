Fabrizio Romano: "A me continua a risultare che Rafa Leao sarà un altro dei protagonisti in uscita nell’estate del Milan. Oggi l'attenzione è tutta su dirigenti e allenatori. A livello di calciatori, però, l'entourage di Leao è già al lavoro. Anche alcune figure nuove, che si sono avvicinate all'attaccante in questi mesi, si stanno muovendo per cercare una via d’uscita. Questo scenario potrebbe cambiare solo in un caso. Tutto si fermerebbe se arrivassero un nuovo direttore sportivo o un nuovo allenatore decisi a imporsi, dicendo: 'No, si riparte da Leao più altri dieci'. Questa opzione è sempre possibile, ma ad oggi la direzione intrapresa è quella dell'addio".