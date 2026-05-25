Milan, Leao ai saluti: le ultime dagli esperti da Moretto e Romano—
In merito al futuro di Rafael Leao si sono espressi anche Fabrizio Romano e Matteo Moretto. Secondo i due esperti di calciomercato, l'attaccante classe 1999 potrebbe lasciare il Milan in estate, anche se alcune condizioni potrebbero cambiare nuovamente tutto. Di seguito, un estratto delle loro dichiarazioni rilasciate nell'ultimo video pubblicato su Youtube.
Fabrizio Romano: "A me continua a risultare che Rafa Leao sarà un altro dei protagonisti in uscita nell’estate del Milan. Oggi l'attenzione è tutta su dirigenti e allenatori. A livello di calciatori, però, l'entourage di Leao è già al lavoro. Anche alcune figure nuove, che si sono avvicinate all'attaccante in questi mesi, si stanno muovendo per cercare una via d’uscita. Questo scenario potrebbe cambiare solo in un caso. Tutto si fermerebbe se arrivassero un nuovo direttore sportivo o un nuovo allenatore decisi a imporsi, dicendo: 'No, si riparte da Leao più altri dieci'. Questa opzione è sempre possibile, ma ad oggi la direzione intrapresa è quella dell'addio".
Matteo Moretto: "Io credo che le figure del nuovo allenatore e del nuovo direttore sportivo saranno decisive per capire il futuro di Leao. Nel corso degli ultimi mesi e delle ultime settimane, il giocatore ha ricevuto diversi approcci da parte di alcuni club. Il mercato continua a girare intorno a lui, nonostante una stagione vissuta al di sotto delle aspettative generali. Vedremo quale strada deciderà di prendere il Milan una volta insediata la nuova direzione sportiva".
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