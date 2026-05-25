Milan, la rivoluzione può rigenerare due flop: il piano per Nkunku e Jashari

Si va verso una rivoluzione totale del Milan: dal campo fino alla dirigenza, tutti sono a rischio con Gerry Cardinale che potrebbe decidere di cambiare tutto e ripartire da zero. Anche Massimiliano Allegri potrebbe dire addio dopo una sola stagione al timone del Milan e questo vorrebbe dire anche un cambio tattico e probabilmente di modulo in vista della prossima stagione. Questa ipotesi apre spazio anche a riconsiderazioni future su alcuni giocatori che non hanno avuto praticamente impatto in questa stagione e nel gioco di Massimiliano Allegri. Da capire ancora quali sono e saranno le idee di Gerry Cardinale e della possibile nuova dirigenza del Milan, ma se dovesse arrivare un allenatore che punti su una difesa a quattro e un gioco più improntato sugli esterni, ci sono giocatori presenti nella rosa che potrebbero migliorare con un cambio in panchina. Ne analizziamo due in particolare, visto che sono stati i due investimenti maggiori della scorsa estate rossonera: Nkunku e Jashari.