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Ibrahimović e i suoi ex compagni per la panchina del Milan: la lista dei 5 candidati (e c’è una sorpresa)

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor RedBird per AC Milan
Chi prenderà il posto di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera? Zlatan Ibrahimović valuta cinque allenatori per il Milan: da Thiago Motta e Xavi fino al sogno Antonio Conte. Intanto, il DT Geoffrey Moncada va verso il Nizza
Daniele Triolo Redattore 

Milan, scatta il toto-allenatore di Ibrahimović: cinque nomi in corsa e il retroscena Conte. Moncada vola in Francia

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La rivoluzione del Milan è ufficialmente partita e l'attenzione si sposta interamente sulle mosse di Zlatan Ibrahimović. Mentre Massimo Calvelli stringe il cerchio sul nuovo Amministratore Delegato (con Galliani, Carnevali e Fenucci in pole), il Senior Advisor di RedBird ha preso in mano le chiavi dell'area sportiva. La prima clamorosa indiscrezione riguarda il Direttore Tecnico uscente Geoffrey Moncada, dato in trattativa avanzata in Francia con il Nizza. Chiuso il capitolo dirigenziale, la priorità assoluta di Ibra diventa ora la scelta del successore di Massimiliano Allegri.

Le piste internazionali di Ibrahimović: l'asse Barcellona-Parigi

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Per la panchina del nuovo corso, la linea tracciata da RedBird guarda con forza all'estero. La Gazzetta dello Sport evidenzia tre profili caldi (Xavi-Iraola-Silva), a cui si aggiungono le calde tracce legate ai vecchi compagni di squadra dello svedese:

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  • Thiago Motta: attualmente svincolato, rappresenta il profilo ideale per proposta di gioco. Ibrahimović lo conosce benissimo dai tempi della comune militanza nel Paris Saint-Germain.

  • Xavi Hernández: altra pista suggestiva legata al passato sul campo di Zlatan ai tempi del Barcellona.

  • Andoni Iraola: profilo internazionale stimatissimo dopo aver guidato il Bournemouth alla qualificazione in Europa League.

  • Marco Silva: tecnico portoghese di spessore, dato in uscita dal Fulham.

  • Mark van Bommel: un vecchio pallino di Ibrahimović, suo ex compagno di squadra nel Milan per 18 mesi (2011-2012), già sondato nel 2024 prima che la vecchia dirigenza decidesse di convergere su Paulo Fonseca.

    • Il sogno impossibile: la verità su Antonio Conte

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    L'unico nome capace di compattare una tifoseria rossonera in rivolta resta quello di Antonio Conte, fresco di separazione ufficiale dal Napoli (dove, in un clamoroso intreccio di mercato, potrebbe finire proprio Allegri).

    La pista Conte, tuttavia, si scontra con la dura realtà economica e strategica:

  • I costi di gestione: l'ingaggio e le richieste di mercato del tecnico salentino rimangono altissimi per i parametri di RedBird.

  • La concorrenza della F.I.G.C.: Conte è attualmente in piena corsa per un ritorno sulla panchina della Nazionale Italiana. Ad oggi, un suo approdo a Milanello va considerato più come un suggestivo colpo a sorpresa che come una trattativa in fase di decollo.

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