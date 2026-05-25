Chi prenderà il posto di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera? Zlatan Ibrahimović valuta cinque allenatori per il Milan: da Thiago Motta e Xavi fino al sogno Antonio Conte. Intanto, il DT Geoffrey Moncada va verso il Nizza
Milan, scatta il toto-allenatore di Ibrahimović: cinque nomi in corsa e il retroscena Conte. Moncada vola in Francia
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La rivoluzione del Milan è ufficialmente partita e l'attenzione si sposta interamente sulle mosse di Zlatan Ibrahimović. Mentre Massimo Calvelli stringe il cerchio sul nuovo Amministratore Delegato (con Galliani, Carnevali e Fenucci in pole), il Senior Advisor di RedBird ha preso in mano le chiavi dell'area sportiva. La prima clamorosa indiscrezione riguarda il Direttore Tecnico uscente Geoffrey Moncada, dato in trattativa avanzata in Francia con il Nizza. Chiuso il capitolo dirigenziale, la priorità assoluta di Ibra diventa ora la scelta del successore di Massimiliano Allegri.
Le piste internazionali di Ibrahimović: l'asse Barcellona-Parigi
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Per la panchina del nuovo corso, la linea tracciata da RedBird guarda con forza all'estero. La Gazzetta dello Sport evidenzia tre profili caldi (Xavi-Iraola-Silva), a cui si aggiungono le calde tracce legate ai vecchi compagni di squadra dello svedese: