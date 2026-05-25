Milan, scatta il toto-allenatore di Ibrahimović: cinque nomi in corsa e il retroscena Conte. Moncada vola in Francia

La rivoluzione del Milan è ufficialmente partita e l'attenzione si sposta interamente sulle mosse di Zlatan Ibrahimović. Mentre Massimo Calvelli stringe il cerchio sul nuovo Amministratore Delegato (con Galliani, Carnevali e Fenucci in pole), il Senior Advisor di RedBird ha preso in mano le chiavi dell'area sportiva. La prima clamorosa indiscrezione riguarda il Direttore Tecnico uscente Geoffrey Moncada, dato in trattativa avanzata in Francia con il Nizza. Chiuso il capitolo dirigenziale, la priorità assoluta di Ibra diventa ora la scelta del successore di Massimiliano Allegri.