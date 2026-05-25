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Conte-Napoli è finita, ora è ufficiale. Spunta subito una pazza idea per la panchina del futuro

Antonio Conte non è più l'allenatore del Napoli
Adesso è ufficiale: Antonio Conte non è più l'allenatore del Napoli. Risolto il contratto da 8 milioni di euro netti. Per il suo futuro spunta l'ipotesi Milan, che sarebbe in procinto di esonerare il suo tecnico, Massimiliano Allegri. Ecco le...
Daniele Triolo Redattore 

Clamoroso a Napoli, Antonio Conte lascia: è ufficiale. E si apre il super derby di mercato col Milan

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La notizia era nell'aria dopo la conferenza stampa congiunta tra il Presidente Aurelio De Laurentiis e l'allenatore al termine del match vinto per 1-0 contro il Maradona grazie al gol di Rasmus Højlund. Ora, però, è arrivato il timbro dell'ufficialità: Antonio Conte non è più il tecnico del Napoli.

Il club partenopeo ha annunciato la separazione attraverso una post pubblicato sui propri canali social ufficiali.

Le cifre del divorzio e un ciclo d'oro sotto il Vesuvio

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Conte era legato alla società campana da un contratto valido fino al 30 giugno 2027, con un ingaggio pesante da 8 milioni di euro netti a stagione più bonus. La decisione di interrompere il rapporto interrompe un biennio di grandissimi successi sportivi.

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L'allenatore salentino lascia Napoli dopo aver firmato imprese destinate a rimanere nella storia del club:

  • Il 4° Scudetto: vinto la passata stagione battendo in volata l'Inter in un duello mozzafiato.

  • La Supercoppa Italiana: conquistata quest'anno grazie al secco 2-0 nella finale contro il Milan di Massimiliano Allegri.

  • Il secondo posto blindato: un piazzamento a quota 76 punti ottenuto quest'anno nonostante una stagione falciata da infortuni pesantissimi che hanno colpito pilastri come Di Lorenzo, Lobotka, De Bruyne e il bomber Lukaku.

    • Il futuro di Conte: tra la Nazionale e l'ipotesi del Milan

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    La separazione ufficiale scatena immediatamente il valzer delle panchine in Serie A. Le offerte per l'ex tecnico di Juventus e Inter non mancano e si muovono su due binari paralleli.

    Da un lato, la F.I.G.C. sta valutando seriamente il suo profilo per un clamoroso ritorno sulla panchina della Nazionale Italiana. Dall'altro, si fanno sempre più insistenti i rumors che lo accostano al Milan. Con Massimiliano Allegri a un passo dall'esonero dopo il fallimento dell'obiettivo Champions, il nome di Antonio Conte rappresenta la primissima scelta dei tifosi rossoneri e una tentazione forte per la proprietà RedBird.

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