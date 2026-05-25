L'allenatore salentino lascia Napoli dopo aver firmato imprese destinate a rimanere nella storia del club:
Il futuro di Conte: tra la Nazionale e l'ipotesi del Milan—
La separazione ufficiale scatena immediatamente il valzer delle panchine in Serie A. Le offerte per l'ex tecnico di Juventus e Inter non mancano e si muovono su due binari paralleli.
Da un lato, la F.I.G.C. sta valutando seriamente il suo profilo per un clamoroso ritorno sulla panchina della Nazionale Italiana. Dall'altro, si fanno sempre più insistenti i rumors che lo accostano al Milan. Con Massimiliano Allegri a un passo dall'esonero dopo il fallimento dell'obiettivo Champions, il nome di Antonio Conte rappresenta la primissima scelta dei tifosi rossoneri e una tentazione forte per la proprietà RedBird.
© RIPRODUZIONE RISERVATA