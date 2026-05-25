Adesso è ufficiale: Antonio Conte non è più l'allenatore del Napoli. Risolto il contratto da 8 milioni di euro netti. Per il suo futuro spunta l'ipotesi Milan, che sarebbe in procinto di esonerare il suo tecnico, Massimiliano Allegri. Ecco le...

Clamoroso a Napoli, Antonio Conte lascia: è ufficiale. E si apre il super derby di mercato col Milan

La notizia era nell'aria dopo la conferenza stampa congiunta tra il Presidente Aurelio De Laurentiis e l'allenatore al termine del match vinto per 1-0 contro il Maradona grazie al gol di Rasmus Højlund. Ora, però, è arrivato il timbro dell'ufficialità: Antonio Conte non è più il tecnico del Napoli.