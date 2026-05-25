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Milan fuori dalla Champions, il fallimento è un’opportunità: ecco come Cardinale riparte da zero

Milan fuori dalla Champions, il fallimento è un’opportunità: ecco come Cardinale riparte da zero
Il Milan perde la Champions e 100 milioni di ricavi. Dalla crisi difensiva al futuro di Allegri, ecco perché per Cardinale è il momento di azzerare tutto
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Fallimento totale del Milan, non serve usare un largo giro di parole per descrivere la stagione dei rossoneri. I rossoneri hanno passato un anno intero in zona Champions League, con l'illusione di poter vincere lo Scudetto, per poi buttare tutto alle ortiche nelle ultime giornate. Il Diavolo perde contro il Cagliari e dice addio all'accesso alla massima competizione europea (alla quale parteciperanno con merito Roma e Como). Un risultato che determina tantissimo anche il futuro prossimo del Milan: Gerry Cardinale si appresta a cambiare tutto l'organigramma rossonero con anche Massimiliano Allegri in fortissimo dubbio. L'allenatore livornese ha un contratto fino al 2027 e non sembra disposto a dimettersi, servirà quantomeno un incontro tra le parti per decidere cosa fare.

Milan, è il momento di ricostruire 

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Non andare in Champions è una botta economica e sportiva pesantissima per il Milan: come ha sempre detto Massimiliano Allegri è una competizione che sposta 100 milioni di euro e ci saranno inevitabili conseguenze anche sul mercato. Questo l'impatto economico negativo del mancato quarto posto:  il club perde tra i 50 e i 70 milioni di euro garantiti dai premi di partecipazione e dai diritti TV della nuova Champions. Consideriamo anche i soldi persi dai biglietti venduti (circa 15 milioni di euro). Senza Champions League, oltretutto, ci saranno anche ricavi più bassi dai vari sponsor. Un disastro su tutta la linea, che però apre a una possibilità importante per Gerry Cardinale: buttare giù tutto, ma proprio tutto e ripartire da zero, con un progetto nuovo, con prospettive reali e raggiungibili nelle prossime stagioni. Un fattore che è mancato completamente da quando è andato via Maldini e da quando RedBird ha preso le redini del club.

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Ripartire da zero, a costo di sacrificare la prossima stagione

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Per fare un parallelo con uno sport a cui Cardinale sembra molto interessato, bisogna attuare la strategia delle squadre NBA: cercare di acquisire asset importanti per il futuro e costruire qualcosa di totalmente nuovo, cancellando tutto quello che c'è stato in passato. Massimiliano Allegri ha provato a cambiare qualcosa in questa stagione, con una fase difensiva che sembrava migliorata. Ma il tracollo finale ha svelato anche le colpe dell'allenatore livornese e ora il Milan deve cambiare filosofia. Da Lazio-Milan, che ha iniziato il vero tracollo rossonero, il Diavolo ha subito 16 gol in 10 partite, segnando solo 9 gol e conquistando 10 punti sui 30 disponibili. Pochi gol segnati e troppi subiti: questo ha fatto crollare il piano tattico dei rossoneri. Scegliere un allenatore con un'idea di calcio chiara, con prospettive future chiare. Stesso discorso per quanto riguarda la dirigenza nella parte sportiva. Ora è il momento giusto per farlo, visto che il Milan ha toccato il fondo. Bisogna rischiare e prendere decisioni forti e decise, anche perché i rossoneri sono già in ritardo: siamo quasi a giugno e non si sa nulla sul futuro del Milan. Per questo bisogna pensare al futuro, anche più lontano della prossima stagione che può anche essere sacrificata, a patto che il Milan parta con un progetto serio, importante e con idee valide.

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