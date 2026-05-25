Ripartire da zero, a costo di sacrificare la prossima stagione

Per fare un parallelo con uno sport a cui Cardinale sembra molto interessato, bisogna attuare la strategia delle squadre NBA: cercare di acquisire asset importanti per il futuro e costruire qualcosa di totalmente nuovo, cancellando tutto quello che c'è stato in passato. Massimiliano Allegri ha provato a cambiare qualcosa in questa stagione, con una fase difensiva che sembrava migliorata. Ma il tracollo finale ha svelato anche le colpe dell'allenatore livornese e ora il Milan deve cambiare filosofia. Da Lazio-Milan, che ha iniziato il vero tracollo rossonero, il Diavolo ha subito 16 gol in 10 partite, segnando solo 9 gol e conquistando 10 punti sui 30 disponibili. Pochi gol segnati e troppi subiti: questo ha fatto crollare il piano tattico dei rossoneri. Scegliere un allenatore con un'idea di calcio chiara, con prospettive future chiare. Stesso discorso per quanto riguarda la dirigenza nella parte sportiva. Ora è il momento giusto per farlo, visto che il Milan ha toccato il fondo. Bisogna rischiare e prendere decisioni forti e decise, anche perché i rossoneri sono già in ritardo: siamo quasi a giugno e non si sa nulla sul futuro del Milan. Per questo bisogna pensare al futuro, anche più lontano della prossima stagione che può anche essere sacrificata, a patto che il Milan parta con un progetto serio, importante e con idee valide.