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Milan, è Furlani il primo a saltare? L’arrivo in sede di buon mattino, i possibili sostituti

Giorgio Furlani, amministratore delegato AC Milan
Gerry Cardinale avvia la rivoluzione societaria nel Milan: Giorgio Furlani verso l'addio. Massimo Calvelli valuta Adriano Galliani, Giovanni Carnevali e Claudio Fenucci come nuovi AD del club rossonero. Ecco tutto quello che c'è da sapere
Daniele Triolo Redattore 

Terremoto Milan, Cardinale avvia la rivoluzione: Furlani al capolinea, Calvelli valuta tre nomi (c'è Galliani)

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Il fallimento sportivo della mancata qualificazione in Champions League ha ufficialmente aperto la fase di rifondazione in casa Milan. Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e proprietario del club dall'agosto 2022, è pronto a varare una rivoluzione totale che colpirà sia il management a Casa Milan sia la guida tecnica a Milanello. Secondo quanto ci risulta, la prima testa a saltare nella dirigenza di Via Aldo Rossi dovrebbe essere quella dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani.

La contestazione e i retroscena del pranzo segreto

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Furlani era già finito nel mirino della tifoseria all'inizio di maggio, complice una petizione online su Change.org che ha superato le 53mila firme, sfociata poi in una dura contestazione a San Siro. Nonostante le indiscrezioni su possibili dimissioni spontanee dal Consiglio di Amministrazione, l'addio dell'AD seguirà vie formali dettate dalla proprietà.

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A conferma della rottura, Furlani non ha preso parte al cruciale pranzo di ieri a Milano tra Gerry Cardinale, Massimo Calvelli, Zlatan Ibrahimović e Geoffrey Moncada, limitandosi a un contatto telefonico prima di presentarsi questa mattina alle ore 10:00 a Casa Milan.

Il mandato a Calvelli: un nuovo AD tra bilancio e campo

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Gerry Cardinale ha affidato pieni poteri a Massimo Calvelli, uomo di fiducia di RedBird, per gestire la transizione societaria. L'obiettivo è individuare un profilo manageriale capace di unire due componenti fondamentali:

  • Solidità finanziaria: il lavoro di Furlani ha garantito ottimi risultati economici (tra cui lo storico bilancio in attivo del club), risanando i conti nel quadriennio 2022-2026, con tre utili consecutivi tra il 2023 e il 2025.

  • Competitività sportiva: una componente fallita nell'ultimo ciclo, culminata con l'esclusione dall'Europa che conta.

    • I tre candidati per il dopo Furlani: l'ipotesi del clamoroso ritorno

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    Massimo Calvelli sta sondando profili di spessore sia in Italia sia all'estero. Al momento, la rosa dei papabili per la poltrona di Amministratore Delegato si stringe attorno a tre nomi principali:

  • Adriano Galliani: i ritorno più romantico. 31 anni di storia e trofei nell'epopea di Silvio Berlusconi. L'unico ostacolo potrebbe essere legato al futuro di Massimiliano Allegri, data la storica vicinanza tra il dirigente e l'allenatore livornese.

  • Giovanni Carnevali: attuale amministratore delegato del Sassuolo, stimato per la grande abilità nella gestione dei player trading e delle relazioni istituzionali.

  • Claudio Fenucci: architetto del modello Bologna, capace di coniugare sostenibilità finanziaria e risultati sportivi d'eccellenza.

    • Le comunicazioni ufficiali da parte del club potrebbero pertanto arrivate nelle prossime ore, segnando l'inizio dell'estate più calda per il Milan sotto la gestione RedBird.

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