Milan, il dramma Champions cancella il mercato: salta il super colpo da 5 milioni e tre big dicono no
A conferma della rottura, Furlani non ha preso parte al cruciale pranzo di ieri a Milano tra Gerry Cardinale, Massimo Calvelli, Zlatan Ibrahimović e Geoffrey Moncada, limitandosi a un contatto telefonico prima di presentarsi questa mattina alle ore 10:00 a Casa Milan.
Il mandato a Calvelli: un nuovo AD tra bilancio e campo—
Gerry Cardinale ha affidato pieni poteri a Massimo Calvelli, uomo di fiducia di RedBird, per gestire la transizione societaria. L'obiettivo è individuare un profilo manageriale capace di unire due componenti fondamentali:
I tre candidati per il dopo Furlani: l'ipotesi del clamoroso ritorno—
Massimo Calvelli sta sondando profili di spessore sia in Italia sia all'estero. Al momento, la rosa dei papabili per la poltrona di Amministratore Delegato si stringe attorno a tre nomi principali:
Le comunicazioni ufficiali da parte del club potrebbero pertanto arrivate nelle prossime ore, segnando l'inizio dell'estate più calda per il Milan sotto la gestione RedBird.
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