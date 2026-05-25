Terremoto Milan, Cardinale avvia la rivoluzione: Furlani al capolinea, Calvelli valuta tre nomi (c'è Galliani)

Il fallimento sportivo della mancata qualificazione in Champions League ha ufficialmente aperto la fase di rifondazione in casa Milan. Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e proprietario del club dall'agosto 2022, è pronto a varare una rivoluzione totale che colpirà sia il management a Casa Milan sia la guida tecnica a Milanello. Secondo quanto ci risulta, la prima testa a saltare nella dirigenza di Via Aldo Rossi dovrebbe essere quella dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani.