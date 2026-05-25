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“Il Milan cambia allenatore”: la bomba di Schira apre il dopo-Allegri. Ci sono 4 nomi sulla lista di Cardinale

Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, qui durante Milan-Cagliari 1-2 di Serie A
Il giornalista sportivo Nicolò Schira conferma: il Milan riflette sull'esonero di Massimiliano Allegri dopo il disastro Champions. Da Thiago Motta a Antonio Conte, ecco chi può arrivare sulla panchina rossonera nella stagione 2026-2027
Daniele Triolo Redattore 

Milan, Allegri verso l'esonero: la conferma di Schira e i quattro nomi per la panchina

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Quando il 30 maggio 2025 il Milan scelse Massimiliano Allegri per sostituire Sérgio Conceição, l'obiettivo fissato dal fondo RedBird era uno solo: conquistare la qualificazione alla Champions League 2026-2027. Un traguardo vitale per l'economia di Via Aldo Rossi, stimato tra i 50 e i 70 milioni di euro tra premi UEFA e botteghino.

Il crollo interno per 1-2 contro il Cagliari di Fabio Pisacane ha invece sancito il clamoroso scivolamento dal 3° al 5° posto, premiando le storiche rincorse di Roma e Como. Un fallimento tecnico che obbligherà Gerry Cardinale a una spending review forzata e che segna la fine dell'era Allegri.

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L'infausto verdetto dell'ultima giornata di Serie A è il risultato di una crisi d'identità iniziata due mesi fa:

  • 9 marzo 2026: dopo la vittoria nel derby contro l'Inter, il Milan era secondo a quota 60 punti (-7 dai nerazzurri).

  • Il blackout finale: nelle successive 9 partite sono arrivate ben 5 sconfitte e appena 10 punti totalizzati.

  • Il bilancio del girone di ritorno: solo 28 punti complessivi. La qualificazione in Europa League è stata salvata unicamente dalla striscia di 24 risultati utili consecutivi registrata nella prima parte di stagione.

    • L'indiscrezione di Schira: riflessioni in corso su Allegri

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    Nelle prossime ore Gerry Cardinale deciderà il futuro del management, con l'AD Giorgio Furlani, il DT Geoffrey Moncada e il DS Igli Tare tutti a forte rischio licenziamento.

    Il focus principale resta però la panchina. Il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, tramite il proprio profilo ufficiale su X, ha confermato l'orientamento del club: la proprietà ha avviato profonde riflessioni sulla posizione di Allegri. Il tecnico è legato al Milan fino al 30 giugno 2027 con un ingaggio da 5 milioni di euro netti, ma una separazione immediata è da tenere in forte considerazione.

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    Qualora l'esonero diventasse ufficiale nei prossimi giorni, la dirigenza rossonera ha già sul tavolo una lista di profili da valutare attentamente:

  • Vincenzo Italiano: autore di una buona stagione alla guida del Bologna.

  • Raffaele Palladino: profilo moderno che ha fatto bene sulla panchina dell'Atalanta.

  • Thiago Motta: attualmente svincolato e pronto a sposare un progetto d'alto livello.

  • Antonio Conte: l'ormai ex tecnico del Napoli rappresenta al momento la suggestione preferita dalla tifoseria, sebbene i costi dell'operazione rimangano elevati.

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