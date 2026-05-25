Milan, il dramma Champions cancella il mercato: salta il super colpo da 5 milioni e tre big dicono no
I numeri del crollo: dal sogno Scudetto all'Europa League—
L'infausto verdetto dell'ultima giornata di Serie A è il risultato di una crisi d'identità iniziata due mesi fa:
L'indiscrezione di Schira: riflessioni in corso su Allegri—
Nelle prossime ore Gerry Cardinale deciderà il futuro del management, con l'AD Giorgio Furlani, il DT Geoffrey Moncada e il DS Igli Tare tutti a forte rischio licenziamento.
Il focus principale resta però la panchina. Il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, tramite il proprio profilo ufficiale su X, ha confermato l'orientamento del club: la proprietà ha avviato profonde riflessioni sulla posizione di Allegri. Il tecnico è legato al Milan fino al 30 giugno 2027 con un ingaggio da 5 milioni di euro netti, ma una separazione immediata è da tenere in forte considerazione.
Toto-panchina: chi sostituirà Allegri?—
Qualora l'esonero diventasse ufficiale nei prossimi giorni, la dirigenza rossonera ha già sul tavolo una lista di profili da valutare attentamente:
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