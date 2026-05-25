Il focus principale resta però la panchina. Il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, tramite il proprio profilo ufficiale su X, ha confermato l'orientamento del club: la proprietà ha avviato profonde riflessioni sulla posizione di Allegri. Il tecnico è legato al Milan fino al 30 giugno 2027 con un ingaggio da 5 milioni di euro netti, ma una separazione immediata è da tenere in forte considerazione.