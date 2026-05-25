E poi ancora. "Il Milan ha scelto un allenatore che da sette anni non produce più un calcio di proposta e non ha una cultura del lavoro volto alla crescita, da sette anni; con una partita a settimana, sei calato e hai perso il controllo”.

"Il Milan è storia e, da quando ci sono stati Berlusconi e Sacchi, è stato anche spettacolo", ha ricordato l'ex difensore. "Bisogna ripristinare questo standard velocemente e privarsi di chi nel 2026 fa ancora il furbo. Il Milan ha vinto in un modo all'andata ma ha perso al ritorno perché non ha mai capito come faceva a vincere. Tutti hanno fatto calcio a San Siro e hanno buttato i rossoneri fuori all'ultima curva. L'esclusione dalla Champions è meritata".