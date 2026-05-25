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Adani distrugge il Milan di Allegri in tv: “Cacciate subito chi fa il furbo nel 2026”

Daniele 'Lele' Adani sul Milan di Massimiliano Allegri a 'La Nuova Domenica Sportiva' su Rai2
Daniele Adani attacca duramente Massimiliano Allegri dopo il crollo del Milan in casa contro il Cagliari: "Esclusione dalla Champions League meritata, serve una rivoluzione". Scopri i dati della crisi rossonera nel girone di ritorno in Serie A
Daniele Triolo Redattore 

Il processo di Adani ad Allegri: i numeri del fallimento tattico che è costato la Champions al Milan

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Il clamoroso crollo del Milan nell'ultima giornata di Serie A ha aperto ufficialmente il processo a Massimiliano Allegri. L'esclusione dalla Champions League, arrivata dopo la sconfitta interna contro il Cagliari, ha scatenato la dura reazione di Daniele 'Lele' Adani. L'opinionista, da sempre critico verso la filosofia calcistica del tecnico livornese, è intervenuto a gamba tesa durante La Nuova Domenica Sportiva su Rai2, invocando la sentenza del suo celebre "Padre Tempo".

La resa dei conti: il gioco speculativo non paga

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Secondo Adani, l'epilogo della stagione rossonera era ampiamente prevedibile a causa della totale mancanza di gioco e identità della squadra. Un fallimento strategico che ha penalizzato i rossoneri nonostante un girone d'andata vissuto a ritmi altissimi.

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"La via del gioco è quella che propone il merito", ha sentenziato Adani. "Se speculi, galleggi e ti appoggi su un Paese pieno di venditori di fumo che racconta che basta vincere oggi senza pensare al domani, alla fine cadi. Arriva la resa dei conti".

E poi ancora. "Il Milan ha scelto un allenatore che da sette anni non produce più un calcio di proposta e non ha una cultura del lavoro volto alla crescita, da sette anni; con una partita a settimana, sei calato e hai perso il controllo”.

I numeri della crisi: la picchiata del girone di ritorno

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Le critiche sull'assenza di una cultura del lavoro orientata alla crescita trovano conferma nei dati macroscopici della seconda metà di campionato. Il Milan ha subito un'involuzione fisica e strategica inspiegabile per una squadra impegnata in una sola partita a settimana.

Il bilancio del girone di ritorno certifica la crisi profonda:

  • Punti conquistati: appena 28 nel girone di ritorno.

  • Il confronto diretto: il Como rivelazione ha fatto meglio (38 punti), così come Roma e Napoli (37).

  • Il trend finale: 5 sconfitte nelle ultime 9 partite, con soli 10 punti raccolti in due mesi e mezzo.

    • Il richiamo alla storia: dal Milan di Sacchi al "circo" moderno

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    Adani ha tracciato un parallelismo impietoso tra la gestione attuale (definita "un circo") e la gloriosa tradizione calcistica del club. Il Milan dei successi globali si è sempre contraddistinto per il dominio del campo e lo spettacolo, concetti antitetici rispetto alla proposta odierna.

    "Il Milan è storia e, da quando ci sono stati Berlusconi e Sacchi, è stato anche spettacolo", ha ricordato l'ex difensore. "Bisogna ripristinare questo standard velocemente e privarsi di chi nel 2026 fa ancora il furbo. Il Milan ha vinto in un modo all'andata ma ha perso al ritorno perché non ha mai capito come faceva a vincere. Tutti hanno fatto calcio a San Siro e hanno buttato i rossoneri fuori all'ultima curva. L'esclusione dalla Champions è meritata".

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