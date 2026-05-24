PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Allegri dopo il fallimento: “Ci siamo sciolti. Futuro e incontri? Non lo so. Servono valutazioni lucide”

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Allegri dopo il fallimento: “Ci siamo sciolti. Futuro e incontri? Non lo so. Servono valutazioni lucide”

Allegri dopo il fallimento: 'Ci siamo sciolti. Futuro e incontri? Non lo so. Servono valutazioni lucide'
L'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato prima dopo la fine della partita tra Milan-Cagliari che si è giocata a San Siro. Le parole a 'DAZN'
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Terminata la partita tra Milan-Cagliari, ultima gara della stagione 2025-26 per i rossoneri, che si è giocata dalle 20:45 presso lo stadio 'San Siro' di Milano. Dopo il fischio finale dell'arbitro Marco Guida di Torre Annunziata, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha parlato a 'DAZN'. Ecco le sue dichiarazioni.

Fallimento Milan, fuori dalla Champions: parla Allegri

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"Abbiamo perso 5 partite in casa, abbiamo meritato la nostra posizione in classifica. Abbiamo iniziato bene, ma poi ci siamo sciolti, pensando di avere in mano il risultato, difendendo molto male come squadra, ma ai ragazzi non ho nulla da rimproverare. Abbiamo fatto di tutto per entrare in Champions League".

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Futuro distante dal Milan? "In questo momento sono arrabbiato e dispiaciuto perché siamo fuori dalla Champions, nessuno si sarebbe aspettato una sconfitta del genere. Bisogna valutare l'annata. I ragazzi hanno messo tutto in campo in tutta la stagione, non ha nulla da rimproverare".

Nessuna novità sul futuro

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Sui risultati deludenti delle ultime partite: "Trovare il motivo? Non lo so. Abbiamo sbagliato qualcosa durante queste sconfitte. Quando fai delle valutazioni a fine anno il risultato fa pendere le opinioni da una parte o dall'altra. Bisognerà essere molto lucidi nelle valutazioni".

Mancata la cattiveria, gol subiti evitabilissimi: "La parte nervosa in questa partita ha influito molto, siamo stati troppo passivi nei gol subiti, non era mai successo. A Genoa partita più nervosa, questa sera non ci siamo riusciti".

Cosa manca al Milan per avere una società forte e se ci saranno incontri: "Non lo so, il pensiero va solo al risultato di questa sera e al mancato obiettivo. Andranno fatte le valutazioni di tutta l'annata. Ci sono stati degli errori, da tutti i punti di vista, ma non ha senso parlarne ora".

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