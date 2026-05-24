Futuro distante dal Milan? "In questo momento sono arrabbiato e dispiaciuto perché siamo fuori dalla Champions, nessuno si sarebbe aspettato una sconfitta del genere. Bisogna valutare l'annata. I ragazzi hanno messo tutto in campo in tutta la stagione, non ha nulla da rimproverare".

Nessuna novità sul futuro — Sui risultati deludenti delle ultime partite: "Trovare il motivo? Non lo so. Abbiamo sbagliato qualcosa durante queste sconfitte. Quando fai delle valutazioni a fine anno il risultato fa pendere le opinioni da una parte o dall'altra. Bisognerà essere molto lucidi nelle valutazioni".

Mancata la cattiveria, gol subiti evitabilissimi: "La parte nervosa in questa partita ha influito molto, siamo stati troppo passivi nei gol subiti, non era mai successo. A Genoa partita più nervosa, questa sera non ci siamo riusciti".

Cosa manca al Milan per avere una società forte e se ci saranno incontri: "Non lo so, il pensiero va solo al risultato di questa sera e al mancato obiettivo. Andranno fatte le valutazioni di tutta l'annata. Ci sono stati degli errori, da tutti i punti di vista, ma non ha senso parlarne ora".