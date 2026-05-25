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Milan, Cardinale convoca il summit segreto in hotel: cambia tutto, ecco i nuovi poteri di Ibrahimović

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Milan e Gerry Cardinale, managing partner del fondo e proprietario del club rossonero
Gerry Cardinale avvia il vertice a Milano per il nuovo organigramma del Milan. Zlatan Ibrahimović sceglie il DS, Massimo Calvelli il nuovo AD. Addio a Giorgio Furlani e Massimiliano Allegri. Ecco cosa sta succedendo in questo momento
Daniele Triolo Redattore 

Caos Milan, vertice segreto al Four Seasons: Cardinale "spacca in due" il club, ecco i nuovi poteri di Ibra

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La mancata qualificazione in Champions League ha innescato la rifondazione immediata in casa Milan. Il proprietario Gerry Cardinale è rimasto a Milano per guidare personalmente la transizione societaria. Secondo quanto confermato da Sky Sport, è in corso in queste ore un summit blindato al Four Seasons di Milano tra i vertici di RedBird e una selezione di giornalisti per fare il punto sul futuro del club. Il verdetto è ormai definitivo: la vecchia dirigenza verrà azzerata per fare spazio a un modello di governance completamente inedito.

Lo sdoppiamento dei poteri: come cambia l'organigramma

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La vera novità della rivoluzione di Cardinale risiede nella netta separazione tra l'area sportiva e la gestione aziendale. Il proprietario statunitense ha deciso di affidare le chiavi del club a due figure di assoluta fiducia:

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  • Zlatan Ibrahimović (Area Sportiva): il Senior Advisor di RedBird avrà pieni poteri tecnici. Sarà lo svedese a scegliere personalmente il nuovo Direttore Sportivo e - verosimilmente - a delineare il profilo del prossimo allenatore.

  • Massimo Calvelli (Area Aziendale): il membro del CdA del Milan e uomo forte di RedBird gestirà la ristrutturazione finanziaria e istituzionale, con il compito esclusivo di individuare il nuovo Amministratore Delegato.

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    Il nuovo assetto di potere conferma la fine formale dell'attuale ciclo sportivo. Come anticipato nel corso della mattinata, l'epurazione di RedBird colpirà simultaneamente l'intera catena di comando. Lasceranno immediatamente i loro ruoli l'AD Giorgio Furlani, il Direttore Tecnico Geoffrey Moncada e il DS Igli Tare.

    Insieme ai dirigenti, Massimiliano Allegri andrà incontro all'esonero formale: sul tecnico livornese pesa il crollo verticale del girone di ritorno, costato i 50 milioni di euro garantiti dal pass per la massima competizione europea.

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