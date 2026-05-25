Gerry Cardinale avvia il vertice a Milano per il nuovo organigramma del Milan. Zlatan Ibrahimović sceglie il DS, Massimo Calvelli il nuovo AD. Addio a Giorgio Furlani e Massimiliano Allegri. Ecco cosa sta succedendo in questo momento

Caos Milan, vertice segreto al Four Seasons: Cardinale "spacca in due" il club, ecco i nuovi poteri di Ibra

La mancata qualificazione in Champions League ha innescato la rifondazione immediata in casa Milan. Il proprietario Gerry Cardinale è rimasto a Milano per guidare personalmente la transizione societaria. Secondo quanto confermato da Sky Sport, è in corso in queste ore un summit blindato al Four Seasons di Milano tra i vertici di RedBird e una selezione di giornalisti per fare il punto sul futuro del club. Il verdetto è ormai definitivo: la vecchia dirigenza verrà azzerata per fare spazio a un modello di governance completamente inedito.