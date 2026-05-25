Tabula rasa a Casa Milan: confermati quattro esoneri—
Il nuovo assetto di potere conferma la fine formale dell'attuale ciclo sportivo. Come anticipato nel corso della mattinata, l'epurazione di RedBird colpirà simultaneamente l'intera catena di comando. Lasceranno immediatamente i loro ruoli l'AD Giorgio Furlani, il Direttore Tecnico Geoffrey Moncada e il DS Igli Tare.
Insieme ai dirigenti, Massimiliano Allegri andrà incontro all'esonero formale: sul tecnico livornese pesa il crollo verticale del girone di ritorno, costato i 50 milioni di euro garantiti dal pass per la massima competizione europea.
© RIPRODUZIONE RISERVATA