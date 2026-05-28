Nel frattempo, come riportato da 'Sportitalia', Allegri ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo l'esonero dal Milan. L'allenatore è stato avvistato a Pescara, dove ha partecipato al Premio Giovanni Galeone, suo caro amico che è venuto a mancare lo scorso 2 novembre.

Italiano lascia il Bologna —

L'altro nome sul taccuino di Aurelio De Laurentis è proprio quello di Vincenzo Italiano. Il tecnico ha appena risolto il suo contratto con il Bologna ed è alla ricerca di una nuova panchina. Il patron del Napoli prenderà la decisione finale nelle prossime ore, ma la sensazione è che il nuovo allenatore partenopeo possa essere uno tra questi due.

Milan, ipotesi Italiano? — Se De Laurentis dovesse puntare su Allegri, Vincenzo Italiano resterebbe senza panchina. Il suo obiettivo, tuttavia, sarebbe quello di rimettersi immediatamente in gioco. In questo scenario, spunta l'ipotesi Milan, che non ha mai nascosto il proprio interesse per l'ex tecnico rossoblù. I rossoneri furono già vicini ad Italiano la scorsa estate, prima di virare sul pragmatismo di Allegri.

Se Ibrahimovic e Cardinale non dovessero trovare l'accordo con Iraola, Glasner o Xavi, il nome di Vincenzo Italiano potrebbe tornare di moda ai piani alti Via Aldo Rossi. In questo momento non è l'obiettivo principale e il tecnico attende ancora la decisione del Napoli, ma se la scelta di De Laurenits ricadesse sull'ex allenatore del Milan, Allegri potrebbe servire un clamoroso assist al Diavolo. Il suo nome, per ora, resta defilato, ma bisogna tenerlo assolutamente d'occhio e seguire gli sviluppi che ci saranno nei prossimi giorni.