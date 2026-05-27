La permanenza a Milano del giocatore e della sua famiglia è stata finora ottimale. Modrić ha espresso a più riprese il suo legame con l'ambiente rossonero, la squadra dei suoi sogni d'infanzia. Tuttavia, il contesto societario di Via Aldo Rossi è mutato radicalmente nel giro di pochi giorni, frenando l'entusiasmo del numero 14.

Il ribaltone societario e le perplessità del giocatore — Il proprietario Gerry Cardinale ha avviato una profonda ristrutturazione aziendale, licenziando sia il DS Tare sia il tecnico Massimiliano Allegri, allenatore verso cui Modrić aveva espresso pubblicamente profonda stima professionale in una recente intervista. Venuta meno anche la vetrina della Champions League a causa dell'orribile finale di stagione dei rossoneri, le motivazioni del croato hanno subito un duro colpo.

La volontà della dirigenza milanista sarebbe quella di trattenere il regista di Zara per un altro anno. Il Senior AdvisorZlatan Ibrahimović è incaricato di condurre la mediazione e sta insistendo tantissimo per convincere il croato a indossare per un altro anno la maglia del Milan. Ma la trattativa si preannuncia complessa. Secondo quanto filtrato da fonti autorevoli di mercato, tra cui l'esperto di calciomercato Nicolò Schira, nella mente del quarantenne croato starebbe maturando la decisione di annunciare il definitivo addio al calcio giocato.

Scenario futuro: il Milan-bis o l'addio al calcio — Le opzioni sul tavolo per il capitano della Croazia sono ormai ridotte a due. Se non si concretizzerà il rinnovo con il Milan, Modrić opterà per il ritiro immediato subito dopo la conclusione dei prossimi Mondiali di calcio.

Il fuoriclasse ha già escluso categoricamente l'ipotesi di concludere la carriera in campionati calcisticamente periferici come la Saudi Pro League o la Major League Soccer americana, nonostante le ricche offerte economiche ricevute. In caso di addio al calcio giocato, la sua preferenza assoluta è un ritorno al Real Madrid, dove lo attenderebbe un ruolo dirigenziale o l'inserimento nello staff tecnico del nuovo allenatore, con José Mourinho indicato come grande favorito per la panchina dei Blancos.