Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha voluto rilasciare alcuni aggiornamenti su quello che sarà il futuro di Leao: ancora Milan?

Il mancato approdo in Champions League del Milan ha decretato la stagione fallimentare, con l'esonero di Allegri, Tare Moncada e Furlani. Non si tratta solamente di una crisi tecnica, ma anche di una via e propria emergenza finanziaria. L'assenza dai gironi di Champions League ha fatto perdere al Milan circa 40-50 milioni di euro, soldi che potevano servire per il mercato. Per colmare questo deficit, la proprietà rossonera potrebbe aver deciso chi sacrificare in estate: Rafael Leao.