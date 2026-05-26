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Moretto su Leao: “Il Galatasaray è uno dei club che sta spingendo di più”

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Matteo Moretto, noto esperto di mercato, ha voluto rilasciare alcuni aggiornamenti su quello che sarà il futuro di Leao: ancora Milan?
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il mancato approdo in Champions League del Milan ha decretato la stagione fallimentare, con l'esonero di Allegri, Tare Moncada e Furlani. Non si tratta solamente di una crisi tecnica, ma anche di una via e propria emergenza finanziaria. L'assenza dai gironi di Champions League ha fatto perdere al Milan circa 40-50 milioni di euro, soldi che potevano servire per il mercato. Per colmare questo deficit, la proprietà rossonera potrebbe aver deciso chi sacrificare in estate: Rafael Leao.

Milan, Leao via da Milano? Le ultime di Moretto

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A palare del futuro del numero 10 portoghese è stato Matteo Moretto, noto esperto di mercato, sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo quanto riferito da Moretto, c'è un forte pressing dalla Turchia, la situazione, però, potrebbe evolversi:

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 "Bisognerà capire chi sarà l'allenatore. Prima di questa rivoluzione Leao era in uscita, il Milan era pronto ad ascoltare delle offerte e lui era propenso ad assimilare un eventuale addio. Questa era la situazione prima della rivoluzione, poi magari arriverà un allenatore che convincerà Leao a restare e lo scenario cambierà. Posso confermare che il Galatasaray è uno dei club che sta spingendo di più per Leao. Il club turco ha già avanzato una proposta verbale al giocatore molto importante dal punto di vista dell'ingaggio, si parla di cifre molto importanti, mentre non ci sono stati ancora contatti tra i due club. Oggi il Galatasaray non è un priorità per Leao che vuole aspettare di capire chi sarà l'allenatore del Milan e se arriveranno altre offerte. Poi c'è di mezzo anche il Mondiale, il concetto di aspettare dipende anche da questo".

I numeri in rossonero di Leao

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I dati, ovviamente, non mentono mai: l'avvenuta di Leao al Milan sembra ormai essere giunta alla fine. Arrivato in rossonero nel lontano 2019, nei suoi 7 anni al Milan ha collezionato uno scudetto, una Supercoppa Italiana, 80 gol e 65 assist in 291 partite.

Nonostante i dati positivi, l'ultima stagione del portoghese è stata alquanto discutibile: tanti, tantissimi infortuni che hanno penalizzato il calciatore, facendolo essere molto discontinuo. Nonostante questo, la società non lo ritiene più incedibile, finendo per mettere sul mercato.

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