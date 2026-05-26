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Milan, c’è già l’offerta per convincere Iraola: Schira svela i dettagli

Milan, c'è già l'offerta per convincere Iraola: Schira svela i dettagli
Il giornalista Nicolò Schira ha svelato quella che potrebbe essere la prima offerta del Milan per convincere Iraola a sposare il rossonero. Ecco i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continuano così le voci sul futuro della panchina del Milan: Gerry Cardinale ha deciso di fare la sua rivoluzione esonerando anche Massimiliano Allegri dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League. Lui, insieme a Ibrahimovic, sceglierà il nuovo allenatore, con un profilo alla Fabregas per idee e tipo di calcio. Il nome bollente fin dalle prime ore è quello di Andoni Iraola, che è arrivato al sesto posto in Premier League in questa stagione con il Bournemouth. Il giornalista Nicolò Schira ha svelato quella che potrebbe essere la prima offerta del Milan per l'allenatore spagnolo in uscita dal Bournemouth. Ecco i dettagli dal suo post su X.

Milan, ecco l'offerta a Iraola

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"Il Milan ha offerto un contratto fino al 2029 da 4 milioni di euro a stagione, per convincere Andoni Iraola a unirsi ai rossoneri. L'allenatore spagnolo è il principale obiettivo del Milan per il ruolo di tecnico. Iraola ha ricevuto anche altre tre offerte (Crystal Palace, Newcastle e Bayer Leverkusen)".

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Offerta importante per l'allenatore

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Ovviamente è un'indiscrezione e potrebbero mancare ancora dei passaggi, ma 4 milioni a stagione per un allenatore emergente come Iraola vorrebbe dire davvero puntarci con forza, anche per tentare di strapparlo alle squadre della Premier League. Inevitabile che serva una proposta importante e anche delle garanzie tecnico-tattiche. Servirà un mercato non di poco conto per passare dal 3-5-2 difensivo di Massimiliano Allegri al 4-2-3-1 aggressivo in fase di non possesso e improntato all'attacco di Iraola. In difesa, al momento, mancano giocatori in grado di impostare dal basso e va fatto anche un lavoro importante per i terzini. A centrocampo Fofana e Jashari potrebbero essere profili interessanti, mentre potrebbe mancare un vero e proprio trequartista in avanti e servirà comunque un centravanti. Ovviamente nulla è ancora deciso, ma il nome di Iraola è sempre più caldo per i rossoneri.

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