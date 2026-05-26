Milan, c’è già l’offerta per convincere Iraola: Schira svela i dettagli

Offerta importante per l'allenatore

Ovviamente è un'indiscrezione e potrebbero mancare ancora dei passaggi, ma 4 milioni a stagione per un allenatore emergente come Iraola vorrebbe dire davvero puntarci con forza, anche per tentare di strapparlo alle squadre della Premier League. Inevitabile che serva una proposta importante e anche delle garanzie tecnico-tattiche. Servirà un mercato non di poco conto per passare dal 3-5-2 difensivo di Massimiliano Allegri al 4-2-3-1 aggressivo in fase di non possesso e improntato all'attacco di Iraola. In difesa, al momento, mancano giocatori in grado di impostare dal basso e va fatto anche un lavoro importante per i terzini. A centrocampo Fofana e Jashari potrebbero essere profili interessanti, mentre potrebbe mancare un vero e proprio trequartista in avanti e servirà comunque un centravanti. Ovviamente nulla è ancora deciso, ma il nome di Iraola è sempre più caldo per i rossoneri.