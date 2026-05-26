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Iraola e i numeri al Bournemouth: ecco come gioca. Per il Milan un dubbio sul mercato | PM

Iraola e i numeri al Bournemouth: ecco come gioca. Per il Milan un dubbio sul mercato | PM
Pianeta Milan analizza i numeri Opta e Sofascore del Bournemouth di Iraola. Gol attesi e clean sheet da top club, ma un dubbio sul mercato del futuro per il Milan
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continuano le voci sul futuro della panchina del Milan: dopo l'esonero di Massimiliano Allegri, sarà Gerry Cardinale (coadiuvato da Ibrahimovic) a sceglier il nuovo tecnico dei rossoneri. Tra i nomi caldi di queste ore c'è senza dubbio quello di Andoni Iraola, reduce da una stagione storica con il Bournemouth, club che ha portato nelle top 6 della Premier League e che, nella prima volta della sua storia, giocherà in Europa il prossimo anno. Il profilo dello spagnolo rientra nelle caratteristiche che vuole Gerry Cardinale: idee nuove, gioco offensivo. Un cambio radicale rispetto a quanto visto in questa stagione con Massimiliano Allegri.

Milan, i dati del Bournemouth di Iraola per Pianeta Milan

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La redazione di Pianeta Milan ha lavorato per avere i dati importanti delle stagioni del Bournemouth sotto la gestione di Iraola (dalla stagione 2023-24). Ecco le statistiche molto significative grazie al lavoro di 'Sofascore' e 'Opta'.

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  • Media punti: 1.41 a partita.

  • Gol Fatti / Subiti: 1.49 realizzati contro 1.46 incassati di media.

  • Fase offensiva: 1 assist a partita e 1.62 di xG (gol attesi creati), dato che posiziona i Cherries al sesto posto in Premier League.

  • Solidità: 29 clean sheet complessivi (settimo dato assoluto del campionato inglese).

  • Manovra: 79% di precisione nei passaggi e quasi il 39% di conversione delle grandi occasioni da rete.

    • Analisi PM: cosa serve a Iraola

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    Il Milan deve portare avanti questa eventuale scelta, a prescindere dai primi risultati sul campo, anche a costo di sacrificare la prossima stagione. Si vuole costruire un progetto nuovo? Serve tempo, non si passa dall'oggi al domani da un calcio ultra difensivo e vecchio stampo come quello di Allegri, a quello moderno e molto offensivo come quello di Iraola. L'allenatore spagnolo predilige il 4-2-3-1: Iraola punta su un pressing forte e organizzato in fase di non possesso, mentre con il pallone tra i piedi si punta ad attaccare, a velocizzare il ritmo e alle verticalizzazioni. Servirà un lavoro molto importante sul mercato: in difesa, al momento, mancano giocatori in grado di impostare dal basso e con i piedi buoni. Servirebbero sicuramente due terzini di spinta e pronti a correre al massimo. A centrocampo Fofana e Jashari potrebbero essere profili interessanti, visto che hanno qualità di corsa e di pressing e possono giocare bene nel centrocampo a due. In attacco, Pulisic sembra un giocatore perfetto, visto che può fare entrambe le fasi e può giocare anche sulla trequarti. Dubbio su Leao: ha assolutamente qualità come esterno, ma non sembra adatto per fare anche il lavoro difensivo (gli esterni tornano anche in difesa sugli esterni avversari). Il punto è: il Milan è disposto a spendere tanti soldi sul mercato per Iraola?

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