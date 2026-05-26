Il nuovo amministratore delegato: la spalla di Calvelli—
La ricerca del profilo corporate destinato a ereditare le deleghe di Giorgio Furlani è affidata a Massimo Calvelli, membro del Consiglio d'Amministrazione del Milan e uomo di massima fiducia di Cardinale. La proprietà cerca un manager con spiccate attitudini al consolidamento dei ricavi e all'internazionalizzazione del brand.
I profili attualmente al vaglio si dividono su due binari:
Il direttore sportivo: la lista di Zlatan Ibrahimović—
Il controllo totale dell'area prettamente sportiva e la scelta del nuovo direttore sportivo sono delegati al Senior AdvisorZlatan Ibrahimović. Il manager svedese sta valutando quattro candidature di caratura globale per ridisegnare la struttura di mercato e scout:
Panchina: vertice imminente con Andoni Iraola—
Per la successione di Massimiliano Allegri, il Milan ha impresso un'accelerazione decisa. È previsto in queste ore un nuovo incontro strategico con Andoni Iraola, tecnico in uscita dal Bournemouth e prescelto dalla dirigenza per attuare la transizione verso un calcio marcatamente offensivo e basato sul pressing alto.
Qualora l'accordo con il tecnico basco non dovesse formalizzarsi, la dirigenza mantiene attive delle alternative. Sono opzioni che portano a Xavi Hernández, Thiago Motta, Mark van Bommel, Oliver Glasner e Mauricio Pochettino.
Calciomercato: il piano cessioni e i big a rischio—
L'assenza dagli introiti della massima competizione europea impone una revisione del valore della rosa. Il sacrificato principale per finanziare il mercato in entrata è Rafael Leão, valutato tra i 40 e i 50 milioni di euro. Sul numero 10 rossonero è in atto un derby di mercato in Süper Lig: il Galatasaray ha presentato una proposta d'ingaggio shock da 10 milioni di euro netti a stagione, insidiato dall'interesse concreto del Fenerbahçe.
La rivoluzione societaria mette a forte rischio la permanenza di altri elementi chiave:
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