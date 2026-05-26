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Milan, le Top News della mattina: Iraola per Allegri, i nomi dei nuovi dirigenti. Cifre shock per Leão

Le notizie più importanti (Top News) sul Milan nella mattina di oggi, martedì 26 maggio 2026
Milan, le Top News della mattina di oggi, martedì 26 maggio 2026: RedBird azzera l'area tecnica e societaria. I piani di Zlatan Ibrahimović e Massimo Calvelli per allenatore, amministratore delegato, direttore sportivo e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Milan, le Top News di oggi, martedì 26 maggio 2026: la nuova era di RedBird

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La proprietà del Milan ha avviato una ristrutturazione aziendale e sportiva senza precedenti nella storia recente del club. Il fondatore di RedBird Capital Partners e proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale, ha decretato il licenziamento con effetto immediato dell'intera catena di comando che ha guidato la società nell'ultimo ciclo.

Le mancate intese strategiche e il posizionamento sportivo hanno spinto la proprietà a sollevare dai rispettivi incarichi l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada, il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri.

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Il nuovo amministratore delegato: la spalla di Calvelli

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La ricerca del profilo corporate destinato a ereditare le deleghe di Giorgio Furlani è affidata a Massimo Calvelli, membro del Consiglio d'Amministrazione del Milan e uomo di massima fiducia di Cardinale. La proprietà cerca un manager con spiccate attitudini al consolidamento dei ricavi e all'internazionalizzazione del brand.

I profili attualmente al vaglio si dividono su due binari:

  • La pista italiana: spiccano i profili di Giovanni Carnevali (Sassuolo) e Claudio Fenucci (Bologna), dirigenti con una consolidata esperienza nella gestione dei bilanci in Serie A.

  • La pista estera: restano attivi i contatti con manager di matrice internazionale provenienti dai principali campionati europei.

    • Il direttore sportivo: la lista di Zlatan Ibrahimović

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    Il controllo totale dell'area prettamente sportiva e la scelta del nuovo direttore sportivo sono delegati al Senior AdvisorZlatan Ibrahimović. Il manager svedese sta valutando quattro candidature di caratura globale per ridisegnare la struttura di mercato e scout:

  • Fabio Paratici: profilo di grande esperienza internazionale, già monitorato in passato.

  • Ramón Planes: attualmente vincolato all'Al-Ittihad, specialista nello scouting globale.

  • Viktor Bezhani: direttore sportivo del Tolosa, rappresenterebbe la soluzione interna basata sul modello Moneyball e sugli algoritmi predittivi di RedBird.

  • Txiki Begiristain: nome di altissimo profilo aziendale, garante di una metodologia vincente di respiro europeo.

    • Panchina: vertice imminente con Andoni Iraola

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    Per la successione di Massimiliano Allegri, il Milan ha impresso un'accelerazione decisa. È previsto in queste ore un nuovo incontro strategico con Andoni Iraola, tecnico in uscita dal Bournemouth e prescelto dalla dirigenza per attuare la transizione verso un calcio marcatamente offensivo e basato sul pressing alto.

    Qualora l'accordo con il tecnico basco non dovesse formalizzarsi, la dirigenza mantiene attive delle alternative. Sono opzioni che portano a Xavi Hernández, Thiago Motta, Mark van Bommel, Oliver Glasner e Mauricio Pochettino.

    Calciomercato: il piano cessioni e i big a rischio

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    L'assenza dagli introiti della massima competizione europea impone una revisione del valore della rosa. Il sacrificato principale per finanziare il mercato in entrata è Rafael Leão, valutato tra i 40 e i 50 milioni di euro. Sul numero 10 rossonero è in atto un derby di mercato in Süper Lig: il Galatasaray ha presentato una proposta d'ingaggio shock da 10 milioni di euro netti a stagione, insidiato dall'interesse concreto del Fenerbahçe.

    La rivoluzione societaria mette a forte rischio la permanenza di altri elementi chiave:

  • Luka Modrić: il regista croato è fortemente indeciso se prolungare per un ulteriore anno o fare ritorno al Real Madrid in veste dirigenziale o tecnica.

  • Mike Maignan, Adrien Rabiot e Strahinja Pavlović: i primi due - senza Allegri - potrebbero chiedere la cessione. Il terzo può partire per esigenze di cassa. La Premier League è pronta a muoversi per l'estremo difensore francese e per il centrale serbo.

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