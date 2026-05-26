L'accordo economico non rappresenta un ostacolo; il focus del vertice odierno sarà interamente incentrato sulla progettualità tecnica a lungo termine e sulle garanzie di mercato richieste dall'allenatore basco.

Il management di Via Aldo Rossi ha ribadito l'identikit della nuova guida tecnica: RedBird cerca un allenatore marcatamente propositivo, votato al pressing alto e allo sviluppo di una manovra fluida, in netta antitesi con i dogmi tattici conservativi del passato.

Come analizzato da Di Marzio, Iraola fa parte di una precisa corrente di pensiero geometrico e d'avanguardia europea, una short-list di tecnici moderni che il Milan ha monitorato attentamente negli ultimi mesi:

Nonostante il forte interesse e il pressing di top club europei come Leverkusen, Benfica e Crystal Palace, il Milan ha l'assoluto controllo della trattativa Iraola. Nelle prossime ore, l'asse composto da Zlatan Ibrahimović e Massimo Calvelli proverà a capire se ci sono le basi per un accordo definitivo, al fine di consegnare a Iraola le chiavi del nuovo ciclo rossonero.