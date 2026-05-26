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Il Milan accelera su Iraola: fissato il secondo incontro lampo con l’allenatore basco

Andoni Iraola, ex allenatore Bournemouth, nel mirino del Milan per la panchina
Gianluca Di Marzio ('Sky Sport') conferma: il Milan accelera per Andoni Iraola come nuovo allenatore. Fissato un nuovo summit a ore dopo il blitz inglese dei giorni scorsi. Cifre e dettagli del piano di RedBird per il tecnico basco
Daniele Triolo Redattore 

La ricerca del successore di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan è arrivata alla stretta finale. Secondo quanto rivelato dall'esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, la dirigenza rossonera ha programmato un secondo incontro ufficiale con Andoni Iraola nelle prossime ore. Questo nuovo summit segue il primo approccio esplorativo avvenuto in Inghilterra la scorsa settimana e punta a definire i dettagli operativi del contratto.

I dettagli economici del tavolo delle trattative

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Iraola, legato al Bournemouth da uno storico di costante crescita in Premier League culminato con la qualificazione delle Cherries in Europa League, percepisce attualmente un ingaggio di 1,8 milioni di euro a stagione. Un parametro finanziario che rientra perfettamente nei paletti del monte stipendi approvato da Gerry Cardinale.

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L'accordo economico non rappresenta un ostacolo; il focus del vertice odierno sarà interamente incentrato sulla progettualità tecnica a lungo termine e sulle garanzie di mercato richieste dall'allenatore basco.

La filosofia di RedBird: il modello Fàbregas e gli altri profili

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Il management di Via Aldo Rossi ha ribadito l'identikit della nuova guida tecnica: RedBird cerca un allenatore marcatamente propositivo, votato al pressing alto e allo sviluppo di una manovra fluida, in netta antitesi con i dogmi tattici conservativi del passato.

Come analizzato da Di Marzio, Iraola fa parte di una precisa corrente di pensiero geometrico e d'avanguardia europea, una short-list di tecnici moderni che il Milan ha monitorato attentamente negli ultimi mesi:

  • Andoni Iraola: il prescelto in pole position, forte della gavetta europea tra Cipro (AEK Larnaca), Liga (Mirandés, Rayo Vallecano) e Premier League.

  • Cesc Fàbregas: profilo che incarna il manifesto del calcio offensivo desiderato dalla proprietà, reduce dallo storico traguardo della Champions League conquistata alla guida del Como.

  • Enzo Maresca: altro esponente di spicco della scuola tattica contemporanea, designato per raccogliere l'eredità di Pep Guardiola sulla panchina del Manchester City.

  • Xabi Alonso: visionario del calcio di possesso, appena trasferitosi al Chelsea al termine del suo ciclo vincente in Germania con il Bayer Leverkusen, ma dopo il fallimento dell'esperienza al Real Madrid.

    • Nonostante il forte interesse e il pressing di top club europei come Leverkusen, Benfica e Crystal Palace, il Milan ha l'assoluto controllo della trattativa Iraola. Nelle prossime ore, l'asse composto da Zlatan Ibrahimović e Massimo Calvelli proverà a capire se ci sono le basi per un accordo definitivo, al fine di consegnare a Iraola le chiavi del nuovo ciclo rossonero.

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