Chi è Andoni Iraola: la scalata del tecnico basco — Classe 1982, Iraola ha consolidato la sua reputazione internazionale alla guida del Bournemouth nel campionato più competitivo del mondo, la Premier League inglese. Dopo le esperienze formative all'AEK Larnaca, al Mirandés e al Rayo Vallecano, il tecnico ha dimostrato una spiccata capacità di ottimizzazione delle risorse al Vitality Stadium, migliorando costantemente i risultati della squadra nonostante le frequenti cessioni dei pezzi pregiati della rosa. Con il Bournemouth è giunto al 12° posto nella stagione 2023-2024, quindi 9° nell'annata 2024-2025 e, infine, 6° e in Europa League in quella appena conclusa.

Il piano tattico: il ritorno al 4-2-3-1 — Dal punto di vista tattico, Iraola adotta stabilmente il modulo 4-2-3-1, un sistema di gioco ben conosciuto dall'organico rossonero e già valorizzato nel ciclo vincente di Stefano Pioli. La filosofia del tecnico basco si fonda su un calcio aggressivo, di pressione, con dominanza territoriale e verticalizzazioni immediate sulle corsie esterne, elementi in totale antitesi con l'approccio conservativo dell'ultimo periodo.

Retroscena di mercato e concorrenza internazionale — Secondo quanto rilevato dai network sportivi britannici, i primi contatti diretti tra la dirigenza del Milan e l'entourage dell'allenatore sono avvenuti la scorsa settimana in Inghilterra, anticipando la formalizzazione dell'esonero di Allegri. Il profilo del tecnico basco, precedentemente valutato anche dal Napoli (orientato su soluzioni differenti come lo stesso Allegri e Vincenzo Italiano), ha attirato l'interesse di diversi club europei.

Il Milan dovrà superare una concorrenza qualificata per assicurarsi le prestazioni del tecnico:

Benfica: alla ricerca di un sostituto di José Mourinho, in procinto di tornare al Real Madrid.

Bayer Leverkusen: in fase di ristrutturazione tecnica dopo la separazione da Kasper Hjulmand.

Crystal Palace: pronto a valutare nuovi profili in vista della programmata uscita di Oliver Glasner.

Nei prossimi 7-10 giorni, Ibrahimović e Cardinale definiranno l'offerta economica e la durata del progetto da sottoporre a Iraola per formalizzare l'eventuale accordo. Sarà il basco il nuovo allenatore del Milan? Le chance sono molto alte, ma non si tratta dell'unico profilo sulla lista dei papabili dei rossoneri.