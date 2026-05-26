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Il Milan cambia filosofia, blitz di Ibrahimović per Iraola: i dettagli del piano tattico per il dopo Allegri

Andoni Iraola, ex allenatore Bournemouth, nel mirino del Milan per la panchina
Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimović scelgono la linea offensiva quale filosofia di gioco del nuovo allenatore del Milan: contatti in Inghilterra con Andoni Iraola, in uscita dal Bournemouth, per sostituire Massimiliano Allegri. Gli scenari
Daniele Triolo Redattore 

La rivoluzione tecnica avviata da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimović al Milan segna l'addio definitivo alla filosofia del "prima non prenderle". Il licenziamento di Massimiliano Allegri, motivato dal mancato raggiungimento dell'obiettivo Champions League, risponde anche alla volontà della proprietà di adottare un modello di gioco marcatamente europeo, fondato su pressing alto, possesso palla e baricentro avanzato sulla scia di progetti tattici moderni come quello di Cesc Fàbregas al Como.

In queste ore decisive, il Senior Advisor di RedBird sta valutando i profili internazionali più idonei. Il nome in forte ascesa nelle preferenze della dirigenza rossonera è quello di Andoni Iraola.

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Chi è Andoni Iraola: la scalata del tecnico basco

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Classe 1982, Iraola ha consolidato la sua reputazione internazionale alla guida del Bournemouth nel campionato più competitivo del mondo, la Premier League inglese. Dopo le esperienze formative all'AEK Larnaca, al Mirandés e al Rayo Vallecano, il tecnico ha dimostrato una spiccata capacità di ottimizzazione delle risorse al Vitality Stadium, migliorando costantemente i risultati della squadra nonostante le frequenti cessioni dei pezzi pregiati della rosa. Con il Bournemouth è giunto al 12° posto nella stagione 2023-2024, quindi 9° nell'annata 2024-2025 e, infine, 6° e in Europa League in quella appena conclusa.

Il piano tattico: il ritorno al 4-2-3-1

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Dal punto di vista tattico, Iraola adotta stabilmente il modulo 4-2-3-1, un sistema di gioco ben conosciuto dall'organico rossonero e già valorizzato nel ciclo vincente di Stefano Pioli. La filosofia del tecnico basco si fonda su un calcio aggressivo, di pressione, con dominanza territoriale e verticalizzazioni immediate sulle corsie esterne, elementi in totale antitesi con l'approccio conservativo dell'ultimo periodo.

Retroscena di mercato e concorrenza internazionale

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Secondo quanto rilevato dai network sportivi britannici, i primi contatti diretti tra la dirigenza del Milan e l'entourage dell'allenatore sono avvenuti la scorsa settimana in Inghilterra, anticipando la formalizzazione dell'esonero di Allegri. Il profilo del tecnico basco, precedentemente valutato anche dal Napoli (orientato su soluzioni differenti come lo stesso Allegri e Vincenzo Italiano), ha attirato l'interesse di diversi club europei.

Il Milan dovrà superare una concorrenza qualificata per assicurarsi le prestazioni del tecnico:

  • Benfica: alla ricerca di un sostituto di José Mourinho, in procinto di tornare al Real Madrid.

  • Bayer Leverkusen: in fase di ristrutturazione tecnica dopo la separazione da Kasper Hjulmand.

  • Crystal Palace: pronto a valutare nuovi profili in vista della programmata uscita di Oliver Glasner.

    • Nei prossimi 7-10 giorni, Ibrahimović e Cardinale definiranno l'offerta economica e la durata del progetto da sottoporre a Iraola per formalizzare l'eventuale accordo. Sarà il basco il nuovo allenatore del Milan? Le chance sono molto alte, ma non si tratta dell'unico profilo sulla lista dei papabili dei rossoneri.

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