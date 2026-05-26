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Dall’illusione Scudetto al sorpasso del Como: il fallimento del Milan di Allegri è tutto nei numeri

Alexis Saelemaekers, centrocampista AC Milan, qui durante Milan-Cagliari 1-2 di Serie A
Analisi del collasso del Milan di Massimiliano Allegri: dal successo nel derby all'implosione da 10 punti in due mesi. Numeri e retroscena del fallimento Champions dei rossoneri in questo articolo
Daniele Triolo Redattore 

La stagione 2025-2026 del Milan si chiude con uno dei verdetti più inattesi e negativi della storia recente del club. In soli settanta giorni, la squadra ha subito un'involuzione tecnica e atletica, passando dalla concreta illusione del ventesimo Scudetto alla totale esclusione dalla zona Champions League, superata nelle ultime settimane da Roma e Como.

L'illusione del derby e l'inizio della crisi

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L'8 marzo 2026, la vittoria per 1-0 nel derby di ritorno contro l'Inter grazie alla rete di Pervis Estupiñán sembrava aver riaperto i giochi per il titolo, portando il Milan a soli 7 punti dalla vetta. Quello che doveva essere il punto di svolta per la rimonta si è invece rivelato l'inizio di un'implosione sportiva.

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Dal match del 15 marzo contro la Lazio fino alla sconfitta interna finale contro il Cagliari (1-2), la squadra guidata da Massimiliano Allegri ha collezionato 6 sconfitte in 10 partite, raccogliendo appena 10 punti complessivi.

I numeri dell'implosione: la fine della solidità difensiva

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A salvare il club dal totale naufragio europeo è stata unicamente la striscia iniziale di 24 risultati utili consecutivi ottenuti tra agosto 2025 e febbraio 2026. Il "cuscinetto di sicurezza" accumulato nella prima parte di campionato ha garantito l'accesso alla zona Europa League. Una consolazione minima per le ambizioni della proprietà RedBird che, infatti, ha mandato via tutti tra dirigenza e staff tecnico.

Il crollo verticale è coinciso con la perdita della solidità difensiva, storicamente il marchio di fabbrica delle squadre di Allegri. Nei due mesi decisivi, il Milan ha mostrato una preoccupante fragilità strutturale, evidenziata dai pesanti passaggi a vuoto - tutti in casa - contro Udinese (0-3), Atalanta (2-3) e Cagliari (1-2).

L'analisi tattica del post-partita

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Nelle ultime uscite stagionali, la squadra ha smarrito identità tattica e distanze tra i reparti. La difficoltà cronica nella costruzione della manovra e le ripetute ingenuità individuali in fase di non possesso hanno annullato anche il momentaneo sollievo del successo esterno a Genova della penultima giornata che sembrava aver riaperto i giochi per la Champions.

Come ammesso dallo stesso staff tecnico nel post-partita contro il Cagliari, il verdetto del campo rispecchia fedelmente i valori espressi nel girone di ritorno. Un Milan da 28 punti in metà campionato (a fronte dei 42 conquistati nel girone d'andata) non avrebbe potuto sostenere i ritmi delle concorrenti per l'Europa che conta.

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