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Milan, parte la “Fase 2” di Cardinale: i suoi fedelissimi Ibrahimović e Calvelli e il loro ruolo nel club

Massimo Calvelli, membro del CdA del Milan e uomo di fiducia di Gerry Cardinale in RedBird
Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, si prepara alle nuove nomine in casa rossonera. Ecco il ruolo di Zlatan Ibrahimović, Massimo Calvelli e Francesca Montini nelle scelte future del club meneghino
Daniele Triolo Redattore 

Dopo aver azzerato l'area tecnica e dirigenziale con i licenziamenti di Furlani, Moncada, Tare e Allegri, il managing partner di RedBird, Gerry Cardinale, ha dato il via alla "Fase 2" della sua rivoluzione per il Milan. Questa fase strategica prevede la ricostruzione dell'organigramma societario in vista della stagione 2026/2027.

Sebbene l'ultima parola spetti all'imprenditore statunitense, le nuove nomine passeranno attraverso il filtro di un ristretto cerchio di consulenti di massima fiducia.

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La filosofia della proprietà americana rifiuta i ritorni al passato — escludendo di fatto profili storici come Adriano Galliani — per inaugurare una linea manageriale generazionale focalizzata su dirigenti quarantenni e competenze internazionali.

I tre punti di riferimento della proprietà per le nomine del nuovo amministratore delegato e del direttore sportivo sono:

  • Zlatan Ibrahimović (Senior Advisor RedBird): rappresenta l'anello di congiunzione tra la storia sportiva del club e la visione aziendale di RedBird. Avrà il compito operativo di valutare e individuare i profili idonei per le cariche di direttore sportivo e di allenatore.

  • Massimo Calvelli (Membro del CdA): forte della sua esperienza quinquennale come CEO dell'ATP (Association of Tennis Professionals) tra il 2020 e il 2025, Calvelli metterà a disposizione il suo background commerciale e di marketing globale. Non ricoprirà la carica di AD del Milan, ma agirà come consulente strategico per validare l'identikit del candidato ideale.

  • Francesca Montini (Chief Brand Officer): confermata al vertice della comunicazione e della gestione del brand, guiderà il posizionamento d'immagine del club durante questa delicata fase di transizione.

    • Il futuro del nuovo stadio e il ruolo di Scaroni

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    La riorganizzazione societaria prevede una netta separazione tra la gestione dell'area prettamente sportiva e i progetti infrastrutturali a lungo termine.

    Il Presidente Paolo Scaroni si defilerà progressivamente dalle dinamiche di campo per concentrarsi esclusivamente sulla partita del nuovo stadio. Massimo Calvelli affiancherà Scaroni entrando direttamente nella società veicolo che gestisce lo sviluppo dell'impianto sportivo. Un asset considerato fondamentale da RedBird per garantire la sostenibilità economica e l'espansione dei ricavi commerciali del club nei prossimi dieci anni.

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