Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, si prepara alle nuove nomine in casa rossonera. Ecco il ruolo di Zlatan Ibrahimović, Massimo Calvelli e Francesca Montini nelle scelte future del club meneghino

Dopo aver azzerato l'area tecnica e dirigenziale con i licenziamenti di Furlani, Moncada, Tare e Allegri, il managing partner di RedBird, Gerry Cardinale, ha dato il via alla "Fase 2" della sua rivoluzione per il Milan. Questa fase strategica prevede la ricostruzione dell'organigramma societario in vista della stagione 2026/2027.