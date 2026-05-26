Il Cerchio Magico di Cardinale: chi decide il nuovo Milan—
La filosofia della proprietà americana rifiuta i ritorni al passato — escludendo di fatto profili storici come Adriano Galliani — per inaugurare una linea manageriale generazionale focalizzata su dirigenti quarantenni e competenze internazionali.
I tre punti di riferimento della proprietà per le nomine del nuovo amministratore delegato e del direttore sportivo sono:
Il futuro del nuovo stadio e il ruolo di Scaroni—
La riorganizzazione societaria prevede una netta separazione tra la gestione dell'area prettamente sportiva e i progetti infrastrutturali a lungo termine.
Il Presidente Paolo Scaroni si defilerà progressivamente dalle dinamiche di campo per concentrarsi esclusivamente sulla partita del nuovo stadio. Massimo Calvelli affiancherà Scaroni entrando direttamente nella società veicolo che gestisce lo sviluppo dell'impianto sportivo. Un asset considerato fondamentale da RedBird per garantire la sostenibilità economica e l'espansione dei ricavi commerciali del club nei prossimi dieci anni.
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