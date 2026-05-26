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Rivoluzione Milan, Cardinale cancella l’era Allegri: ecco l’identikit del nuovo allenatore scelto da Ibrahimovic

Gerry Cardinale managing partner RedBird e proprietario AC Milan
Clamoroso al Milan: RedBird di Gerry Cardinale licenzia Massimiliano Allegri e la dirigenza dopo il fallimento Champions. Zlatan Ibrahimović decide il futuro: ecco chi potrebbe essere il nuovo mister della squadra rossonera
Daniele Triolo Redattore 

Il fondo RedBird, guidato da Gerry Cardinale, ha avviato una ristrutturazione radicale dell'area tecnica e societaria del Milan. La mancata qualificazione alla prossima Champions League è stata definita ufficialmente dalla proprietà come un "fallimento inequivocabile".

La proprietà ha sollevato dai rispettivi incarichi l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore tecnico Geoffrey Moncada, il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri.

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Cardinale ha deciso di assumere il controllo diretto della transizione societaria verso la stagione 2026/2027. Le decisioni strategiche verranno prese dopo un consulto stretto con due figure chiave di RedBird: Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimović. Saranno loro a tracciare l'identikit del nuovo organigramma. Poi sarà Cardinale a dire l'ultima parola su tutto.

Addio Instant Team: Identikit del Nuovo Allenatore

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Secondo quanto appreso da fonti interne vicine alla proprietà nel corso di un recente briefing aziendale, la filosofia dell'allenatore "gestore" e i moduli difensivi come il 3-5-2 appartengono al passato. La scelta di Allegri, effettuata un anno fa per accelerare i tempi della ricostruzione, non ha valorizzato il patrimonio tecnico della rosa, causando tra le altre cose la svalutazione di profili chiave come Christian Pulisic.

La dirigenza cerca un profilo internazionale, futuribile e marcatamente propositivo:

  • Identikit tattico: archiviato il calcio difensivo, si cerca un tecnico moderno sullo stile di Cesc Fàbregas, capace di proporre un calcio dominante, più che un profilo alla Antonio Conte.

  • Profilo anagrafico: escluso il ritorno di figure del passato come Adriano Galliani o la gestione accentratrice di Paolo Maldini. RedBird cerca manager quarantenni orientati al lavoro di squadra e alla sinergia societaria.

  • Internazionalizzazione: sia il nuovo amministratore delegato che il direttore sportivo potrebbero essere profili stranieri di respiro globale.

    • La dirigenza si è presa un raggio d'azione di 7-10 giorni per ufficializzare i primi innesti e presentare ai tifosi la nuova roadmap per la stagione 2026-2027.

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