La Nuova Catena di Comando di Gerry Cardinale

Cardinale ha deciso di assumere il controllo diretto della transizione societaria verso la stagione 2026/2027. Le decisioni strategiche verranno prese dopo un consulto stretto con due figure chiave di RedBird: Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimović. Saranno loro a tracciare l'identikit del nuovo organigramma. Poi sarà Cardinale a dire l'ultima parola su tutto.