La Nuova Catena di Comando di Gerry Cardinale—
Cardinale ha deciso di assumere il controllo diretto della transizione societaria verso la stagione 2026/2027. Le decisioni strategiche verranno prese dopo un consulto stretto con due figure chiave di RedBird: Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimović. Saranno loro a tracciare l'identikit del nuovo organigramma. Poi sarà Cardinale a dire l'ultima parola su tutto.
Addio Instant Team: Identikit del Nuovo Allenatore—
Secondo quanto appreso da fonti interne vicine alla proprietà nel corso di un recente briefing aziendale, la filosofia dell'allenatore "gestore" e i moduli difensivi come il 3-5-2 appartengono al passato. La scelta di Allegri, effettuata un anno fa per accelerare i tempi della ricostruzione, non ha valorizzato il patrimonio tecnico della rosa, causando tra le altre cose la svalutazione di profili chiave come Christian Pulisic.
La dirigenza cerca un profilo internazionale, futuribile e marcatamente propositivo:
La dirigenza si è presa un raggio d'azione di 7-10 giorni per ufficializzare i primi innesti e presentare ai tifosi la nuova roadmap per la stagione 2026-2027.
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