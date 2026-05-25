Il comunicato ufficiale del Milan —

"Dopo la delusione dello scorso anno, il mandato che la proprietà ha affidato al Club era quello di tornare in Champions League e di porre le basi per vincere costantemente ai vertici della Serie A. Per la maggior parte di questa stagione siamo stati nelle prime due posizioni della classifica, con una reale opportunità di lottare per lo Scudetto. Il finale di stagione è stato del tutto incoerente con il rendimento mostrato fino a quel momento. La deludente sconfitta di ieri sera nell'ultima partita ha trasformato la stagione in un inequivocabile fallimento. È giunto il momento di cambiare e di avviare una riorganizzazione complessiva dell'area sportiva.

Con effetto immediato, l'AC Milan comunica l'interruzione del rapporto con l'Amministratore Delegato Giorgio Furlani, il Direttore Sportivo Igli Tare, l'Allenatore Massimiliano Allegri e il Direttore Tecnico Geoffrey Moncada. Ringraziamo ciascuno di loro per il duro lavoro e la dedizione dimostrati nei confronti del Club durante i rispettivi mandati. Ulteriori annunci relativi alle prossime nomine verranno comunicati a tempo debito, con l'obiettivo di farsi trovare pronti e ben preparati per la prossima stagione".

Segui la rivoluzione LIVE con Pianeta Milan — Pianeta Milan sta seguendo in prima linea e con un LIVE dedicato la rivoluzione in corso, con il nostro Stefano Bressi inviato sul posto per aggiornarvi in tempo reale su tutto ciò che sta succedendo. Se non volete perdervi neanche un aggiornamento sul terremoto che sta scuotendo Casa Milan, potete seguire gli sviluppi del terremoto rossonero nella nostra diretta. Prima di gioire, come stanno facendo in tanti sul web, vorremmo predicare cautela: i sostituti dovranno essere più bravi dei cacciati. Altrimenti è inutile. E in passato il Milan ha dimostrato di sbagliare spesso le scelte (come l'ingaggio di Fonseca per il dopo Pioli, giusto per fare un esempio). Speriamo che questa volta, invece, si centri l'obiettivo..