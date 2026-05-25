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Ex Milan, Gattuso riparte dalla Lazio: c’è l’accordo. Al via il giro delle panchine di Serie A

Gennaro Gattuso, ex Milan
Dopo il fallimento con la Nazionale, Gennaro Gattuso riparte dalla Lazio: accordo con Lotito a un passo e possibili effetti a catena
Redazione PM

La sconfitta contro la Bosnia dello scorso 31 marzo è un giorno che gli italiano non dimenticheranno facilmente. La Nazionale ha fallito clamorosamente la qualificazione al terzo Mondiale consecutivo, così come il Milan ha mancato il quarto posto a causa del k.o. interno contro il Cagliari.

Sulla panchina azzurra, quel giorno, c'era un uomo che ha il milanismo del sangue: Gennaro Gattuso. L'ex centrocampista ha disputato 468 partite con la maglia rossonera, vincendo da protagonista 10 trofei, tra cu 2 scudetti e 2 Champions League. Nel 2012 lascia il Milan per giocare l'ultima stagione della sua carriera a Sion, prima di tornare nel ruolo di allenatore dal 2017 al 2019.

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Gattuso a un passo dalla Lazio

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Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, Gattuso sarebbe vicinissimo a diventare il nuovo allenatore della Lazio. Il club biancoceleste sta per salutare Maurizio Sarri, destinato all'Atalanta, e ha individuato nell'ex CT della Nazionale il profilo ideale per rilanciare il progetto tecnico. Claudio Lotito ha messo sul tavolo un contratto biennale, valido fino al 2028. Le parti avrebbero già raggiunto un accordo di massima sull'ingaggio: manca solo la firma. L'annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni.

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