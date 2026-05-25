Gattuso a un passo dalla Lazio

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, Gattuso sarebbe vicinissimo a diventare il nuovo allenatore della Lazio. Il club biancoceleste sta per salutare Maurizio Sarri, destinato all'Atalanta, e ha individuato nell'ex CT della Nazionale il profilo ideale per rilanciare il progetto tecnico. Claudio Lotito ha messo sul tavolo un contratto biennale, valido fino al 2028. Le parti avrebbero già raggiunto un accordo di massima sull'ingaggio: manca solo la firma. L'annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni.