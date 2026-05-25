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Rivoluzione Milan, Moretto conferma: “Ecco chi andrà via”, poi l’annuncio sul nuovo direttore sportivo

Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale
Situazione infuocata in Casa Milan: ecco quali potrebbero essere le prossime mosse di Gerry Cardinale secondo Matteo Moretto
Redazione PM

La sconfitta contro il Cagliari ha sancito il fallimento del progetto sportivo del Milan. I rossoneri sono rimasti fuori dalla Champions League, obiettivo dichiarato dall'inizio della stagione e buttato via all'ultima giornata, certificando un disastro su tutti i fronti. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il proprietario Gerry Cardinale sarebbe pronto a scatenare una vera e propria rivoluzione, volta al licenziamento di una grossa fetta dell'organigramma.

Rivoluzione Milan, le ultime da Matteo Moretto

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A confermare le indiscrezioni  lanciate da Pianeta Milan è stato Matteo Moretto. Il noto esperto di calciomercato si è espresso sul terremoto in corso, indicando quali siano le figure destinate a lasciare il club, chi sarà confermato e chi potrebbe arrivare per rilanciare il progetto. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano.

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Sui vertici societari in corso: "La situazione è in piena evoluzione. Ci sono state delle riunioni questa mattina e ce ne saranno altre tra oggi pomeriggio e domani. Gerry Cardinale, Maurizio Calvelli e Zlatan Ibrahimovic decideranno la strada da prendere per il futuro del club. Il Milan deve ripartire dopo il fallimento sportivo di questa stagione, certificato dalla mancata qualificazione in Champions League".

Sulle figure a rischio: "Ad oggi le indiscrezioni delineano uno scenario chiaro. Igli Tare andrà via, mentre Giorgio Furlani va verso l'addio. Cardinale sta valutando con grande attenzione anche la separazione da Massimiliano Allegri. Queste sono le tre figure che si trovano sicuramente a rischio in questo momento".

Sui possibili sostituti: "Le conferme che arrivano sono nette. Il Milan sta attivamente cercando un nuovo amministratore delegato, un nuovo allenatore e un nuovo direttore sportivo. Per il ruolo di ds la scelta potrebbe non cadere per forza su un profilo italiano. La dirigenza sta infatti valutando con attenzione anche candidature straniere".

Segui la rivoluzione LIVE con Pianeta Milan

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Pianeta Milan sta seguendo in prima linea la rivoluzione in corso, con il nostro Stefano Bressi inviato sul posto per aggiornarvi in tempo reale su tutto ciò che sta succedendo. Se non volete perdervi neanche un aggiornamento sul terremoto che sta scuotendo Casa Milan, potete seguire gli sviluppi del terremoto rossonero nel nostro speciale LIVE dedicato.

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