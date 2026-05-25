Sui vertici societari in corso: "La situazione è in piena evoluzione. Ci sono state delle riunioni questa mattina e ce ne saranno altre tra oggi pomeriggio e domani. Gerry Cardinale, Maurizio Calvelli e Zlatan Ibrahimovic decideranno la strada da prendere per il futuro del club. Il Milan deve ripartire dopo il fallimento sportivo di questa stagione, certificato dalla mancata qualificazione in Champions League".

Sulle figure a rischio: "Ad oggi le indiscrezioni delineano uno scenario chiaro. Igli Tare andrà via, mentre Giorgio Furlani va verso l'addio. Cardinale sta valutando con grande attenzione anche la separazione da Massimiliano Allegri. Queste sono le tre figure che si trovano sicuramente a rischio in questo momento".

Sui possibili sostituti: "Le conferme che arrivano sono nette. Il Milan sta attivamente cercando un nuovo amministratore delegato, un nuovo allenatore e un nuovo direttore sportivo. Per il ruolo di ds la scelta potrebbe non cadere per forza su un profilo italiano. La dirigenza sta infatti valutando con attenzione anche candidature straniere".

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