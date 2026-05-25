Il Milan crolla, ma Leao ha la testa altrove: la storia Instagram fa discutere

Il Milan esce con le ossa rotte dal match contro il Cagliari , ma Rafael Leao sembra già avere la testa altrove. La sconfitta nell'ultima giornata di campionato ha condannato i rossoneri al quinto posto, fallendo clamorosamente l'obiettivo Champions League. Un risultato che ha generato le proteste dei tifosi e la furia di Gerry Cardinale , pronto a scatenare una vera e propria rivoluzione .

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, sarebbero quattro gli indiziati principali a lasciare Via Aldo Rossi: l'amministratore delegato Giorgio Furlani (questa mattina presente a Casa milan), il direttore sportivo Igli Tare, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e l'allenatore Massimiliano Allegri. A guidare il nuovo corso saranno Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli, chiamati a ricostruire il progetto tecnico per l'ennesima volta negli ultimi anni.