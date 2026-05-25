Il Milan crolla, ma Leao ha la testa altrove: la storia Instagram fa discutere

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Disastro Milan, ma Leao pensa ai social: promuove il suo nuovo podcast il giorno dopo la disfatta

Rafael Leao, attaccante Milan
Il giorno dopo la sconfitta fatale contro il Cagliari, Leao si mostra distratto e distante dalle sofferenze del Milan: la storia pubblicata su Instagram
Redazione PM

Il Milan esce con le ossa rotte dal match contro il Cagliari, ma Rafael Leao sembra già avere la testa altrove. La sconfitta nell'ultima giornata di campionato ha condannato i rossoneri al quinto posto, fallendo clamorosamente l'obiettivo Champions League. Un risultato che ha generato le proteste dei tifosi e la furia di Gerry Cardinale, pronto a scatenare una vera e propria rivoluzione.

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, sarebbero quattro gli indiziati principali a lasciare Via Aldo Rossi: l'amministratore delegato Giorgio Furlani (questa mattina presente a Casa milan), il direttore sportivo Igli Tare, il direttore tecnico Geoffrey Moncada e l'allenatore Massimiliano Allegri. A guidare il nuovo corso saranno Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli, chiamati a ricostruire il progetto tecnico per l'ennesima volta negli ultimi anni.

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Il futuro di Leao

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Leao potrebbe lasciare il Milan nella prossima finestra estiva di calciomercato. Dopo 8 stagioni con la maglia rossonera, segnate da 80 gol e 65 assist in 291 presenze, la sensazione è che qualcosa si sia inceppato, sia con la squadre che con il pubblico. Prima di dare una sentenza definitiva occorre conoscere quale sarà la direzione del club, che sceglierà di puntare ancora sulla qualità del portoghese o se sacrificarlo per finanziare il mercato in entrata.

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