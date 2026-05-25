Il Milan crolla, ma Leao ha la testa altrove: la storia Instagram fa discutere

Leao schock su Instagram
Il futuro di Leao—
Leao potrebbe lasciare il Milan nella prossima finestra estiva di calciomercato. Dopo 8 stagioni con la maglia rossonera, segnate da 80 gol e 65 assist in 291 presenze, la sensazione è che qualcosa si sia inceppato, sia con la squadre che con il pubblico. Prima di dare una sentenza definitiva occorre conoscere quale sarà la direzione del club, che sceglierà di puntare ancora sulla qualità del portoghese o se sacrificarlo per finanziare il mercato in entrata.
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