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Calciomercato Milan, niente riscatto per Bennacer? Ecco i piani del club rossonero

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I numeri troppo timidi non hanno convinto la Dinamo Zagabria a procedere con il riscatto: Bennacer tornerà al Milan... momentaneamente
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Con la stagione ormai terminata, in Casa Milan è già tempo di pianificazione in vista della sessione estiva di calciomercato. Tra le tante possibili trattative e tematiche sul tavolo della dirigenza, c'è anche la questione legata ai calciatori in prestito. Tra tutti, il nome che spicca di più è quello di Ismael Bennacer, il cui riscatto da parte della Dinamo Zagabria sembra davvero improbabile.

Milan, torna Bennacer? La situazione

Il centrocampista algerino in terra croata non ha avuto un'avventura proprio positiva. Con la maglia della Dinamo, il centrocampista ha vinto il campionato croato e la Coppa Nazionale, ma in realtà ha giocato davvero poco.

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Tormentato da diversi infortuni muscolari, il rendimento del calciatore rossonero non è stato dei migliori: 18 presenze, 1 gol e 2 assist per l'algerino, decisamente troppo poco per lo stipendio da lui richiesto.

Ma il riscatto?

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I numeri ritenuti troppo bassi, hanno convinto il club croato a non procedere con il riscatto del giocatore, fissato a 10 milioni di euro. La Dinamo Zagabria, infatti, ha comunicato la propria decisione al giocatore, che farà ritorno in quel di Milanello.

Il rientro in Italia del calciatore, però, sembra essere solo di passaggio. Bennacer, infatti, non rientrerebbe nei piani del Milan in vista della prossima stagione. Non appena inizierà il calciomercato, la dirigenza rossonera si metterà al lavoro per trovare una nuova destinazione a titolo, però, definitivo.

 

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