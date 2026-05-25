Tormentato da diversi infortuni muscolari, il rendimento del calciatore rossonero non è stato dei migliori: 18 presenze, 1 gol e 2 assist per l'algerino, decisamente troppo poco per lo stipendio da lui richiesto.
Ma il riscatto?—
I numeri ritenuti troppo bassi, hanno convinto il club croato a non procedere con il riscatto del giocatore, fissato a 10 milioni di euro. La Dinamo Zagabria, infatti, ha comunicato la propria decisione al giocatore, che farà ritorno in quel di Milanello.
Il rientro in Italia del calciatore, però, sembra essere solo di passaggio. Bennacer, infatti, non rientrerebbe nei piani del Milan in vista della prossima stagione. Non appena inizierà il calciomercato, la dirigenza rossonera si metterà al lavoro per trovare una nuova destinazione a titolo, però, definitivo.
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