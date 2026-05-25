La ristrutturazione comporterà l'addio immediato, oltre che di Furlani e Allegri, anche del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada (molto vicino al Nizza) e del DS Igli Tare.

La gestione della crisi ha scatenato la dura reazione del giornalista sportivo Alfredo Pedullà, che attraverso il proprio profilo X ha lanciato pesanti accuse alla proprietà e al cerchio magico dell'allenatore:

"Cardinale vuole fare piazza pulita. Normale. Ma dovrebbe partire da sé stesso e da Ibrahimović, prima che il suo 'uomo di sfiducia' sparisca per settimane o mesi", ha esordito l'esperto di mercato. Pedullà ha poi definito "surreale e pilatesca" l'ultima conferenza stampa di Allegri, attaccando i cronisti a suo dire compiacenti: "Una conferenza degna del codazzo che ha ballato con lui, travisando la realtà prima di affondare".