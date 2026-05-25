Il tecnico livornese è legato al Milan per un altro anno con un ingaggio da 5 milioni di euro netti: sembra anche esclusa l'ipotesi di una risoluzione con buonuscita. Si va verso la rottura totale che peserà sulle casse del club per la prossima stagione.
Il piano Cardinale e lo sdoppiamento dei poteri—
Mentre si consuma l'addio di Allegri, Cardinale ha già definito la nuova governance divisa in due blocchi:
La ristrutturazione comporterà l'addio immediato, oltre che di Furlani e Allegri, anche del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada (molto vicino al Nizza) e del DS Igli Tare.
L'affondo di Pedullà: "Conferenza surreale, Cardinale guardi in faccia la realtà"—
La gestione della crisi ha scatenato la dura reazione del giornalista sportivo Alfredo Pedullà, che attraverso il proprio profilo X ha lanciato pesanti accuse alla proprietà e al cerchio magico dell'allenatore:
"Cardinale vuole fare piazza pulita. Normale. Ma dovrebbe partire da sé stesso e da Ibrahimović, prima che il suo 'uomo di sfiducia' sparisca per settimane o mesi", ha esordito l'esperto di mercato. Pedullà ha poi definito "surreale e pilatesca" l'ultima conferenza stampa di Allegri, attaccando i cronisti a suo dire compiacenti: "Una conferenza degna del codazzo che ha ballato con lui, travisando la realtà prima di affondare".
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