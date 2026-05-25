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Milan, Pedullà: “Cardinale vuole cambiare tutto? Parta da sé stesso e Ibrahimović”. Intanto Allegri …

Gerry Cardinale managing partner RedBird e proprietario AC Milan
Salta la buonuscita: il Milan va verso l'esonero dell'allenatore Massimiliano Allegri che pesa 5 milioni di euro a bilancio. Intanto il giornalista sportivo Alfredo Pedullà attacca sui social: "Cardinale cacci anche Ibrahimović".
Daniele Triolo Redattore 

Milan, muro Allegri: salta la buonuscita da 5 milioni. E Pedullà attacca: "Cardinale parta da sé e Ibrahimović"

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Il redde rationem in casa Milan è ufficialmente iniziato. La mancata qualificazione in Champions League ha spinto il proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, a rimanere a Milano per azzerare i vertici societari. Tuttavia, la ricostruzione si scontra immediatamente con un pesantissimo ostacolo economico legato al futuro della panchina.

Il retroscena contrattuale di Bressi: nessun accordo con Allegri

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Secondo quanto raccolto sul campo dal nostro inviato Stefano Bressi, la separazione da Massimiliano Allegri seguirà la via più traumatica: quella dell'esonero unilaterale. Al momento, infatti, non esistono i margini per una risoluzione consensuale del contratto.

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Il tecnico livornese è legato al Milan per un altro anno con un ingaggio da 5 milioni di euro netti: sembra anche esclusa l'ipotesi di una risoluzione con buonuscita. Si va verso la rottura totale che peserà sulle casse del club per la prossima stagione.

Il piano Cardinale e lo sdoppiamento dei poteri

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Mentre si consuma l'addio di Allegri, Cardinale ha già definito la nuova governance divisa in due blocchi:

  • Zlatan Ibrahimović: avrà il controllo totale dell'area sportiva e sceglierà sia il nuovo Direttore Sportivo sia la futura guida tecnica.

  • Massimo Calvelli: gestirà l'area aziendale di RedBird con il compito di nominare il successore dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani.

    • La ristrutturazione comporterà l'addio immediato, oltre che di Furlani e Allegri, anche del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada (molto vicino al Nizza) e del DS Igli Tare.

    L'affondo di Pedullà: "Conferenza surreale, Cardinale guardi in faccia la realtà"

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    La gestione della crisi ha scatenato la dura reazione del giornalista sportivo Alfredo Pedullà, che attraverso il proprio profilo X ha lanciato pesanti accuse alla proprietà e al cerchio magico dell'allenatore:

    "Cardinale vuole fare piazza pulita. Normale. Ma dovrebbe partire da sé stesso e da Ibrahimović, prima che il suo 'uomo di sfiducia' sparisca per settimane o mesi", ha esordito l'esperto di mercato. Pedullà ha poi definito "surreale e pilatesca" l'ultima conferenza stampa di Allegri, attaccando i cronisti a suo dire compiacenti: "Una conferenza degna del codazzo che ha ballato con lui, travisando la realtà prima di affondare".

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