Curva Sud, altri due striscioni: “Cardinale go home: SHAME!” | Foto PM

Saranno giorni bollenti per il Milan: già oggi sono in corso summit. Il Diavolo viaggia a vele spiegate verso un'altra rivoluzione: come ha rivelato il nostro Stefano Bressi, inviato per Pianeta Milan, a scegliere il prossimo amministratore delegato sarà Calvelli, a scegliere il direttore sportivo sarà Ibrahimovic. Si perché Giorgio Furlani, Igli Tare, Massimiliano Allegri e Moncada sono tutti destinati a lasciare il Milan nelle prossime ore, dopo la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La partita tra Milan e Cagliari è stata caratterizzata, oltre che da un pessimo Diavolo in campo, dai tifosi a San Siro che hanno spinto il Milan a vincere fino alla fine. Al fischio finale è scattata la protesta al massimo con cori contro Cardinale, Furlani e tutta la dirigenza del Milan.