Curva Sud, altri due striscioni: “Cardinale go home: SHAME!” | Foto PM

"Cardinale go home: SHAME!", vai a casa e vergogna in italiano. Lo stesso striscione è apparso in questi minuti anche a Casa Milan. Dopo i due striscioni è arrivato anche un post duro delle tifoseria organizzata del Milan.
"VATTENE VIA! Invece di rinchiuderti come un topo negli hotel di lusso, sparisci insieme a tutto il circo che hai messo in piedi da quattro anni a questa parte…".
C'è rottura totale tra la tifoseria del Milan e RedBird, vedremo se cambierà qualcosa in base alle scelte che saranno fatte. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi decisivi sul fronte societario: possibili i comunicati delle varie partenze, poi le decisioni saranno in mano a Ibrahimovic e Calvelli che hanno il duro compito di fare ripartire il Milan dal fondo toccato ieri sera.
© RIPRODUZIONE RISERVATA