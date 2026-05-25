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Curva Sud, altri due striscioni: “Cardinale go home: SHAME!” | Foto PM

Curva Sud, altri due striscioni: 'Cardinale go home: SHAME!' | Foto PM
Terremoto Milan: Furlani, Tare, Allegri e Moncada verso l'addio. Summit in corso e striscioni della Curva Sud contro Cardinale. I dettagli da Stefano Bressi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Saranno giorni bollenti per il Milan: già oggi sono in corso summit. Il Diavolo viaggia a vele spiegate verso un'altra rivoluzione: come ha rivelato il nostro Stefano Bressi, inviato per Pianeta Milan, a scegliere il prossimo amministratore delegato sarà Calvelli, a scegliere il direttore sportivo sarà Ibrahimovic. Si perché Giorgio Furlani, Igli Tare, Massimiliano Allegri e Moncada sono tutti destinati a lasciare il Milan nelle prossime ore, dopo la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La partita tra Milan e Cagliari è stata caratterizzata, oltre che da un pessimo Diavolo in campo, dai tifosi a San Siro che hanno spinto il Milan a vincere fino alla fine. Al fischio finale è scattata la protesta al massimo con cori contro Cardinale, Furlani e tutta la dirigenza del Milan.

Continua la protesta contro Gerry Cardinale

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Prima della partita, la Curva Sud aveva continuato la protesta iniziata durante Milan-Atalanta: "Furlani vattene, Ibra, Scaroni e Moncada seguitelo". Durante la gara sono tornati i cori contro Cardinale: "Devi vendere vattene". Come riportato dal nostro inviato Stefano Bressi, fuori dall'hotel di Milano dove si trova il numero uno di RedBird è apparso un altro striscione di protesta della Curva Sud. Ecco la foto.

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"Cardinale go home: SHAME!", vai a casa e vergogna in italiano. Lo stesso striscione è apparso in questi minuti anche a Casa Milan. Dopo i due striscioni è arrivato anche un post duro delle tifoseria organizzata del Milan.

"VATTENE VIA! Invece di rinchiuderti come un topo negli hotel di lusso, sparisci insieme a tutto il circo che hai messo in piedi da quattro anni a questa parte…".

C'è rottura totale tra la tifoseria del Milan e RedBird, vedremo se cambierà qualcosa in base alle scelte che saranno fatte. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi decisivi sul fronte societario: possibili i comunicati delle varie partenze, poi le decisioni saranno in mano a Ibrahimovic e Calvelli che hanno il duro compito di fare ripartire il Milan dal fondo toccato ieri sera.

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