Sull'esonero di Allegri: "Il Milan ha deciso di esonerare Massimiliano Allegri. La decisione è stata presa direttamente da Gerry Cardinale ed è ormai tutto fatto. Manca soltanto l’annuncio ufficiale. Allegri aveva ancora un altro anno di contratto, ma il fallimento sportivo della mancata qualificazione in Champions League gli costa caro. Senza l'accesso all'Europa che conta, infatti, il secondo anno di ingaggio è meno oneroso per il club e il terzo anno opzionale non è scattato. Si riparte da qui: l'addio all'allenatore è la prima scelta ufficiale".

La posizione di Tare e Furlani e l'importanza di Ibrahimovic e Calvelli: "I cambiamenti non si fermeranno alla panchina, ma travolgeranno l'intera società. Cardinale, coadiuvato da Maurizio Calvelli e Zlatan Ibrahimovic, prenderà altre decisioni pesanti nei prossimi giorni. Il primo passo formale sarà un comunicato ufficiale sulla separazione da Igli Tare. Subito dopo, andrà chiarito anche il futuro dell'amministratore delegato Giorgio Furlani".

Sui possibili sostituti: "Il Milan è già attivamente alla ricerca di tre figure chiave: un nuovo allenatore, un nuovo direttore sportivo e un nuovo amministratore delegato. I vertici di via Aldo Rossi hanno già avviato i primi contatti con diversi profili, valutando soprattutto piste estere. Dopo questa pesante debacle sportiva, l'obiettivo di Cardinale e Ibrahimovic è rifondare completamente il club per riportare il Milan in carreggiata".

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