PIANETAMILAN news milan ultime notizie Moretto: “Il Milan esonererà Massimiliano Allegri. Cardinale ha deciso”. Ecco quali saranno i prossimi step

ULTIME MILAN NEWS

Moretto: “Il Milan esonererà Massimiliano Allegri. Cardinale ha deciso”. Ecco quali saranno i prossimi step

Massimiliano Allegri, allenatore Milan
Matteo Moretto non ha dubbi: "Il Milan ha deciso di esonerare Massimiliano Allegri". Ecco quali saranno i prossimi passi di Gerry Cardinale
Redazione PM

La sconfitta contro il Cagliari ha condannato il Milan alla mancata qualificazione in Champions League. Un disastro sportivo, che culminerà con il licenziamento di diversi elementi dell'organigramma rossonero. Come anticipato dalla nostra redazione, Massimiliano Allegri è l'indiziato numero uno all'addio. Lo stesso destino del tecnico dovrebbe toccare anche a Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada.

Milan, Allegri esonerato? Moretto conferma

—  

A confermare l'indiscrezione raccolta dalla nostra redazione ci ha pensato Matteo Moretto. Secondo il noto esperto di calciomercato, Gerry Cardinale avrebbe deciso di esonerare Allegri con effetto immediato, nonostante il contratto che lo lega al Milan fino al 2027. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano.

LEGGI ANCHE

Sull'esonero di Allegri: "Il Milan ha deciso di esonerare Massimiliano Allegri. La decisione è stata presa direttamente da Gerry Cardinale ed è ormai tutto fatto. Manca soltanto l’annuncio ufficiale. Allegri aveva ancora un altro anno di contratto, ma il fallimento sportivo della mancata qualificazione in Champions League gli costa caro. Senza l'accesso all'Europa che conta, infatti, il secondo anno di ingaggio è meno oneroso per il club e il terzo anno opzionale non è scattato. Si riparte da qui: l'addio all'allenatore è la prima scelta ufficiale".

La posizione di Tare e Furlani e l'importanza di Ibrahimovic e Calvelli: "I cambiamenti non si fermeranno alla panchina, ma travolgeranno l'intera società. Cardinale, coadiuvato da Maurizio Calvelli e Zlatan Ibrahimovic, prenderà altre decisioni pesanti nei prossimi giorni. Il primo passo formale sarà un comunicato ufficiale sulla separazione da Igli Tare. Subito dopo, andrà chiarito anche il futuro dell'amministratore delegato Giorgio Furlani".

Sui possibili sostituti: "Il Milan è già attivamente alla ricerca di tre figure chiave: un nuovo allenatore, un nuovo direttore sportivo e un nuovo amministratore delegato. I vertici di via Aldo Rossi hanno già avviato i primi contatti con diversi profili, valutando soprattutto piste estere. Dopo questa pesante debacle sportiva, l'obiettivo di Cardinale e Ibrahimovic è rifondare completamente il club per riportare il Milan in carreggiata".

Segui la rivoluzione LIVE con Pianeta Milan

—  

Pianeta Milan sta seguendo in prima linea la rivoluzione in corso, con il nostro Stefano Bressi inviato sul posto per aggiornarvi in tempo reale su tutto ciò che sta succedendo. Se non volete perdervi neanche un aggiornamento sul terremoto che sta scuotendo Casa Milan, potete seguire gli sviluppi del terremoto rossonero nel nostro speciale LIVE dedicato.

Leggi anche
Ex Milan, Gattuso riparte dalla Lazio: c’è l’accordo. Al via il giro delle panchine...
Rivoluzione Milan, Moretto conferma: “Ecco chi andrà via”, poi l’annuncio sul...

© RIPRODUZIONE RISERVATA