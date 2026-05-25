Silvio Baldini prova a scuotere l'Italia. Il nuovo commissario tecnico della Nazionale ha ufficializzato la lista dei 24 convocati per i prossimi impegni amichevoli contro il Lussemburgo, mercoledì 3 giugno allo 'Stade de Luxembourg', e contro la Grecia, domenica 7 giugno al 'Pankritio Stadium' di Heraklion. È una vera e propria rivoluzione che taglia quasi completamente i ponti con il passato recente. Dopo il fallimento nella finale playoff per il Mondiale contro la Bosnia, il ct ha deciso di fare tabula rasa: gli unici superstiti di quella spedizione sono infatti Donnarumma, Palestra e Pio Esposito.