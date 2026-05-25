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Milan, Baldini convoca Camarda e Bartesaghi in Nazionale: prima chiamata per i due gioielli rossoneri

Davide Bartesaghi e Francesco Camarda
I due talenti di proprietà del Milan, Francesco Camarda e Davide Bartesaghi, convocati in Nazionale da CT Baldini per le amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia.
Redazione PM

Silvio Baldini prova a scuotere l'Italia. Il nuovo commissario tecnico della Nazionale ha ufficializzato la lista dei 24 convocati per i prossimi impegni amichevoli contro il Lussemburgo, mercoledì 3 giugno allo 'Stade de Luxembourg', e contro la Grecia, domenica 7 giugno al 'Pankritio Stadium' di Heraklion. È una vera e propria rivoluzione che taglia quasi completamente i ponti con il passato recente. Dopo il fallimento nella finale playoff per il Mondiale contro la Bosnia, il ct ha deciso di fare tabula rasa: gli unici superstiti di quella spedizione sono infatti Donnarumma, Palestra e Pio Esposito.

La linea verde di Baldini: spazio ai talenti rossoneri

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La novità più importante di questo nuovo corso è la massiccia presenza di giovani, con una forte impronta rossonera. Baldini ha deciso di promuovere direttamente dall'Under 21, dove erano due colonne fisse della sua gestione. Il CT ha scelto di convocare l'esterno sinistro classe 2005 Davide Bartesaghi, e l’attaccante classe 2008 Francesco Camarda, attualmente in forza al Lecce, ma pronto a tornare al Milan in estate. Per entrambi si tratta della primissima chiamata in assoluto con la selezione maggiore.

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L'elenco completo dei 24 convocati

    • Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone).

    • Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund).

    • Centrocampisti: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma).

    • Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).

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