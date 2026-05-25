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Di Marzio: “Ibrahimovic sarà una figura centrale nel nuovo Milan”, poi la bomba su Iraola e Bezhani

Gianluca Di Marzio
Il ruolo di Zlatan Ibrahimovic, i contatti con Andoni Iraola e la sorpresa Viktor Bezhani: le ultime da Gianluca Di Marzio sul terremoto che scuote Casa Milan
Redazione PM

In Casa Milan è in corso una vera e propria rivoluzione. La mancata qualificazione alla prossima edizione di Champions League ha portato all'esonero di quattro figure principali: l'allenatore Massimiliano Allegri, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Una scelta forte di Gerry Cardinale, che ha affidato le chiavi del nuovo progetto tecnico a Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli, rispettivamente chiamati a scegliere il nuovo DS e il nuovo AD.

Milan, le ultime da Gianluca Di Marzio

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In merito al caos che avvolge il Milan si è espressoe anch il noto giornalista Gianluca Di Marzio. L'esperto di calciomercato ha fatto il punto sulla posizione di Ibrahimovic e sui contatti con l'entourage di Andoni Iraola, oltre ad aver rivelato l'interesse dei rossoneri per Viktor Bezhani, attuale direttore sportivo del Tolosa. Di seguito, un estratto del suo intervento durante la diretta di 'Originale', programma in onda su 'Sky Sport 24'.

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Sul ruolo di Ibrahimovic: "La figura centrale per la scelta della nuova area tecnica sarà Zlatan Ibrahimovic. È proprio lui che in queste ore sta avviando i primi colloqui esplorativi. Ibrahimovic avrà molto più potere decisionale rispetto al passato. Non ricoprirà ufficialmente il ruolo di direttore sportivo, ma sarà l'uomo forte della società e rappresenterà ancora di più la figura del proprietario Gerry Cardinale".

Sui contatti con Iraola: "Al momento l'unico contatto certo e verificato per la panchina del Milan riguarda Andoni Iraola. L'allenatore spagnolo è reduce da una storica qualificazione in Europa League alla guida del Bournemouth. Iraola lascerà il club inglese in estate e non ha ancora firmato accordi con altre squadre. Secondo Gianluca Di Marzio, il primo approccio tra la dirigenza rossonera e il tecnico risale già alla settimana scorsa".

Sull'ipotesi Bezhani: "Per quanto riguarda invece la casella del nuovo direttore sportivo, si registra un forte interesse per Viktor Bezhani. Il dirigente è molto apprezzato per il lavoro svolto al Tolosa. Si tratta di un profilo già interno all'universo RedBird, l'alleanza ideale per i piani di ristrutturazione della società".

Segui la rivoluzione LIVE con Pianeta Milan

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Pianeta Milan sta seguendo in prima linea la rivoluzione in corso, con il nostro Stefano Bressi inviato sul posto per aggiornarvi in tempo reale su tutto ciò che sta succedendo. Se non volete perdervi neanche un aggiornamento sul terremoto che sta scuotendo Casa Milan, potete seguire gli sviluppi del terremoto rossonero nel nostro speciale LIVE dedicato.

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