In Casa Milan è in corso una vera e propria rivoluzione. La mancata qualificazione alla prossima edizione di Champions League ha portato all'esonero di quattro figure principali: l'allenatore Massimiliano Allegri, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Una scelta forte di Gerry Cardinale, che ha affidato le chiavi del nuovo progetto tecnico a Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli, rispettivamente chiamati a scegliere il nuovo DS e il nuovo AD.