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Milan, ecco il sostituto di Moncada: Cardinale punta sul mago dello scouting (pluripremiato) | PM News

Gerry Cardinale e Geoffrey Moncada
Il Milan è alla ricerca di un nuovo capo scout dopo l'esonero di Geoffrey Moncada: ecco il profilo individuato da Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic
Redazione PM

La sconfitta contro il Cagliari e la conseguente mancata qualificazione in Champions League ha creato un vero e proprio terremoto in Casa Milan. Il club ha annunciato l'esonero con effetto immediato dell'allenatore Massimiliano Allegri, dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Igli Tare e del direttore tecnico Geoffrey Moncada. Uno scenario che lascia un vuoto di potere da colmare al più presto, ma Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimović si stanno già muovendo per trovare dei sostituti in grado di rilanciare il progetto.

Michele Fratini nuovo Capo Scout

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Oltre all'amministratore delegato, il direttore sportivo e l'allenatore, occorre trovare anche un sostituto a Geoffrey Moncada nell'area scout. L'indiscrezione raccolta dalla nostra redazione è quella di un interesse per Michele Fratini, eletto per quattro anni consecutivi come migliore talent scout in Italia e che sarà premiato domani a Montecatini-Terme come miglior talent scout internazionale 2026. Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Roma, ma una chiamata del Milan potrebbe cambiare le cose.

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Nato a Firenze il 15 marzo 1973, Fratini inizia la sua carriera nel mondo della moda, prima di appassionarsi al calcio nel 2002, diventando prima allenatore e poi dirigente riconosciuto dalla FIGC. Il suo percorso lo ha portato fino alla Nazionale, dove ha lavorato con le selezioni giovanili che vanno dall'Under 15 all'Under 19. Si tratta di un profilo interessante, riconosciuto da molti addetti ai lavori come "il mago dello scouting", ma prima bisogna superare la concorrenza dei giallorossi. Seguiranno sviluppi nei prossimi giorni sull'evoluzione della trattativa

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