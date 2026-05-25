Nato a Firenze il 15 marzo 1973, Fratini inizia la sua carriera nel mondo della moda, prima di appassionarsi al calcio nel 2002, diventando prima allenatore e poi dirigente riconosciuto dalla FIGC. Il suo percorso lo ha portato fino alla Nazionale, dove ha lavorato con le selezioni giovanili che vanno dall'Under 15 all'Under 19. Si tratta di un profilo interessante, riconosciuto da molti addetti ai lavori come "il mago dello scouting", ma prima bisogna superare la concorrenza dei giallorossi. Seguiranno sviluppi nei prossimi giorni sull'evoluzione della trattativa
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