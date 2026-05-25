La sconfitta contro il Cagliari e la conseguente mancata qualificazione in Champions League ha creato un vero e proprio terremoto in Casa Milan. Il club ha annunciato l'esonero con effetto immediato dell'allenatore Massimiliano Allegri, dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Igli Tare e del direttore tecnico Geoffrey Moncada. Uno scenario che lascia un vuoto di potere da colmare al più presto, ma Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimović si stanno già muovendo per trovare dei sostituti in grado di rilanciare il progetto.