Matteo Moretto: "Il Milan sta sondando molti profili per il ruolo di direttore sportivo. Secondo me il primo passo della società sarà proprio la scelta del DS. Si valutano molti dirigenti stranieri, ma anche italiani. Nelle ultime ore ci sono stati contatti concreti anche con l’attuale direttore della Fiorentina, Fabio Paratici. Seguiranno altri colloqui e vi racconteremo gli sviluppi. Gerry Cardinale e Maurizio Calvelli sono legati a Paratici da un profondo rapporto di stima. In queste ore la dirigenza ha contattato anche direttori sportivi stranieri, tra cui alcuni profili spagnoli. Presto capiremo che tipo di strada vorrà prendere il club. Una volta scelto il nuovo DS, la società si muoverà per l'allenatore. Fare nomi per la panchina adesso mi sembra prematuro. Bisogna prima capire chi comanderà e chi prenderà le decisioni a livello sportivo".

La conferma di Fabrizio Romano

Fabrizio Romano: "Fabio Paratici era già stato ampiamente considerato dal Milan un anno fa. All'epoca era quasi virtualmente un nuovo dirigente rossonero. Oggi il suo nome può tornare seriamente di moda. Paratici ha firmato con la Fiorentina a gennaio, ma l’opportunità di prendere in mano un progetto come quello del Milan rappresenta un'occasione importante. I contatti attuali sono assolutamente reali e concreti. Si riparte con Cardinale al timone. Il patron rossonero aveva già spinto con forza la candidatura di Paratici un anno fa, e oggi la ripropone. Ci aspettiamo una decisione in tempi abbastanza brevi. Il Milan vuole assolutamente delineare la nuova stagione sportiva prima dell'inizio del Mondiale. Ci sono molti giocatori in attesa di capire quale sarà il futuro del club, chi sarà il nuovo allenatore e quali saranno i dirigenti. Questo vale sia per i calciatori già in rosa, sia per i possibili obiettivi di mercato. Vi abbiamo parlato ad esempio di Leon Goretzka, che si diceva fosse a un passo dal trasferimento. Oggi, chiaramente, qualsiasi giocatore vuole prima capire che tipo di Milan nascerà. Non si tratta solo di valutare la mancata qualificazione in Champions League, ma di comprendere il valore complessivo del nuovo progetto tecnico".