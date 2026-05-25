Il Milan ha concluso la stagione al quinto posto e ha fallito clamorosamente la qualificazione in Champions League. L'ultima giornata di campionato è stata fatale per i rossoneri, che sono stati sconfitti per 2-1 dal Cagliari a San Siro. Un fallimento di dimensioni enormi, che ha scatenato la furia dei tifosi e di Gerry Cardinale.