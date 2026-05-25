Milan, Ravezzani sull'esonero di Allegri, Tare, Furlani e Moncada—
In merito alla decisione di Gerry Cardinale, si è espresso anche Fabio Ravezzani. Il direttore di 'Telelombardia' lo ha definito un esonero "senza classe". Di seguito, il suo post pubblicato su X.
"Come a dire: potevamo vincere lo scudetto, ma per colpa di questi 4 abbiamo mancato l’obiettivo. Nel comunicare un esonero un minimo di classe sarebbe indispensabile. Ma c’è qualcuno che ha classe nel Milan di Cardinale?".
Quale futuro per il Milan?—
Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la palla dovrebbe passare a Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli, chiamati a scegliere un nuovo direttore sportivo e un nuovo amministratore delegato. Qualcuno sostiene che tra i candidati ci potrebbero essere Adriano Galliani e Giovanni Carnevali, ma secondo Matteo Moretto la pista più percorribile porta a un profilo estero. Solo una volta che queste figure saranno nominate verrà scelto l'allenatore del futuro. Tra i nomi in pole ci sono Antonio Conte, Thiago Motta, Andoni Iraola, Xavi e Van Bommel.
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