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Ravezzani: “Nel comunicare un esonero serve un minimo di classe. Ma chi ha classe nel Milan di Cardinale?”

Gerry Cardinale, proprietario Milan
Il Milan liquida Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada con un comunicato ufficiale, ma Fabio Ravezzani non ci sta: "Un esonero comunicato senza classe"
Redazione PM

Il Milan ha concluso la stagione al quinto posto e ha fallito clamorosamente la qualificazione in Champions League. L'ultima giornata di campionato è stata fatale per i rossoneri, che sono stati sconfitti per 2-1 dal Cagliari a San Siro. Un fallimento di dimensioni enormi, che ha scatenato la furia dei tifosi e di Gerry Cardinale.

Il Proprietario del Milan ha deciso di esonerare l'allenatore Massimiliano Allegri, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Igli Tare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Per comunicare la decisione ai tifosi, Cardinale ha optato per una nota ufficiale diffusa sui canali ufficiali del club. Nessuna conferenza stampa pubblica, solo un incontro segreto con alcuni giornalisti in un Hotel milanese nella mattina.

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In merito alla decisione di Gerry Cardinale, si è espresso anche Fabio Ravezzani. Il direttore di 'Telelombardia' lo ha definito un esonero "senza classe". Di seguito, il suo post pubblicato su X.

"Come a dire: potevamo vincere lo scudetto, ma per colpa di questi 4 abbiamo mancato l’obiettivo. Nel comunicare un esonero un minimo di classe sarebbe indispensabile. Ma c’è qualcuno che ha classe nel Milan di Cardinale?".

Quale futuro per il Milan?

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Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la palla dovrebbe passare a Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli, chiamati a scegliere un nuovo direttore sportivo e un nuovo amministratore delegato. Qualcuno sostiene che tra i candidati ci potrebbero essere Adriano Galliani e Giovanni Carnevali, ma secondo Matteo Moretto la pista più percorribile porta a un profilo estero. Solo una volta che queste figure saranno nominate verrà scelto l'allenatore del futuro. Tra i nomi in pole ci sono Antonio Conte, Thiago Motta, Andoni Iraola, Xavi e Van Bommel.

 

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