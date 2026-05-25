Al termine di Milan-Cagliari, anche Paolo Di Canio si è espresso sul fallimento dei rossoneri. L'ex calciatore, oggi opinionista televisivo, ha usato parole forti per raccontare la debacle, attaccando sia Massimiliano Allegri che la proprietà. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate nel post-partita dagli studi di 'Sky Sport'.

"Il tracollo tecnico in campo è evidente ed è il problema primario. Il Milan ha sempre avuto tra le mani il proprio destino per raggiungere l’obiettivo minimo della Champions League. C’è però una forte compartecipazione della società, legata alla mancanza di chiarezza interna: non si capisce chi decida cosa e chi prenda le decisioni finali. A livello tattico il fallimento è di Massimiliano Allegri. Se la società vuole ripartire, però, deve fare chiarezza lassù, ai vertici. La confusione in alto si riflette a cascata e condiziona tutto il resto. Diventa difficile lavorare quando l'ambiente parla continuamente dei dirigenti prima ancora che del campo. Il fallimento è di Allegri, ma è anche di una società che sbaglia da diversi anni".