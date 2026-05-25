Giornata storica e di totale rivoluzione in casa Milan . Come vi stiamo raccontando passo passo nel nostro LIVE , con un colpo di spugna improvviso e immediato, il patron di RedBird Gerry Cardinale ha azzerato l'intero vertice del club. Massimiliano Allegri , Giorgio Furlani , Igli Tare e Geoffrey Moncada sono stati ufficialmente sollevati dai rispettivi incarichi. Unico superstite della vecchia guardia dirigenziale è Zlatan Ibrahimović , rimasto saldamente al centro del nuovo progetto societario.

Nel pomeriggio, il numero uno statunitense ha voluto spiegare i motivi di questa epocale epurazione in un summit 'carbonaro', tenutosi al cospetto di soli sei o sette giornalisti accuratamente selezionati dal club. Noi di PianetaMilan non c'eravamo. La società ha scelto deliberatamente di escluderci dall'incontro perché considerati "troppo critici" nei confronti della gestione societaria. Una scelta che consideriamo un paradosso, ma che certifica la bontà del nostro lavoro indipendente. Il nostro inviato sul campo, Stefano Bressi, ha seguito da vicino ogni movimento di questa folle giornata, mettendosi sulle tracce di Cardinale a Milano e immortalando la protesta dei tifosi anche davanti a Casa Milan. Nel video qui sotto vi spieghiamo cosa è successo oggi e tutti i retroscena